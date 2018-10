La Vega Baja se prepara para la gota fría

Los ayuntamientos de la Vega Baja se encuentran en alerta ante el riesgo de fuertes precipitaciones que, según todos los pronósticos, se van a producir mañana en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia y que van a afectar a la comarca. La gota fría o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) puede traer consigo precipitaciones superiores a los 80 litros por metro cuadrado.

En Orihuela se han reunido este mediodía los cuerpos de seguridad y emergencias para coordinar el dispositivo a seguir mañana. Efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja e Hidraqua han puesto en común los preparativos junto al Ayuntamiento de Orihuela, con la participación de las concejalías de Infraestructuras, Seguridad Ciudadana, Emergencias, Educación y Deportes, estas dos últimas por si fuera necesario evacuar colegios o actividades deportivas. Habrá un dispositivo especial que estará centralizado por la Policía Local. Se ha dispuesto también maquinaria en distintos puntos de la localidad para poder actuar de manera más rápida en el caso de ser necesario.

El edil de Emergencias de Orihuela, Víctor Valverde, ha asegurado que "estamos preparados para lo que pueda venir y nos mantenimos alerta en previsión de lo que pueda pasar, aunque de momento lo que se ha activado es una alerta, no preemergencia ni emergencia". Sobre todo se estará muy pendiente de cauces y barrancos. AEMET, el 112 y la Universidad de Alicante siguen modelos de previsión diferentes y "el cruce de los modelos dará una previsión más o menos exacta", como ha informado Valverde.

La edil de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora, ha recalcado que "todas las incidencias se comunicarán a través de la Policía Local". La concejal ha hecho hincapié en que "las comunicaciones oficiales que se realicen en caso de emergencia se harán a través de las redes sociales de la Policía Local". Si se realiza algún tipo de comunicación por el corte de alguna calle o carretera, cierre de colegios, o cualquier incidencia, esos serán los canales oficiales.

El concejal de Infraestructuras, Juan Ignacio López-Bas, por su parte, ha explicado que habrá un refuerzo mañana de la limpieza en superficie con más personal "por si fuera necesario hacer un dique, aunque las previsiones indican que no habrá peligro de desbordamiento del río Segura y sí lluvias intensas". El concejal también ha informado de que "se han revisado y limpiado, junto a Hidraqua, todos los imbornales de la red de saneamiento y pluviales".

Con lo que se han mostrado preocupados es que la mayor parte de la ribera del Segura a su paso por la Vega Baja no está preparada para una avenida de aguas torrenciales por falta de mantenimiento en algunos tramos de la CHS, como publica hoy este diario. Las inundaciones de diciembre de 2016 demostraron que los cauces urbanos del río en Orihuela y Rojales son capaces de soportar un caudal máximo menor de lo estimado cuando se ejecutó el plan antiavenidas a finales de los noventa.

En otros ayuntamientos de la comarca también se está vigilante ante la evolución de la gota fría. En todos los casos se recuerda a la ciudadanía que, en caso de que las fuertes lluvias lleguen, no se circule por zonas inundables, no se intente atravesar ramblas y no usar el vehículo si no es imprescindible.