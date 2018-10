El Ayuntamiento devuelve sin gestionar 150.000 euros en ayudas de emergencia social

El grupo municipal del PP acusó ayer al gobierno municipal de perder 150.000 euros de una subvención en una materia tan sensible como las ayudas individuales de emergencia en el área de Bienestar Social, ayudas que se conceden a solicitantes con una situación personal muy difícil. En realidad se trata de la devolución de 150.000 euros de un importe total de 600.000 euros entregada por este concepto al Ayuntamiento por la Generalitat Valenciana al no haber sido utilizado. Un importe que no ha sido empleado por razones que ayer la edil Fabiana Ibarra no aclaró.

El portavoz popular, Eduardo Dolón, indicó sentir «mucha tristeza» al descubrir en los decretos del alcalde del pleno del mes de septiembre que se «ha devuelto una subvención nominativa para el departamento de Servicios Sociales, más concretamente para el «Programa Equipo Base» -el encargado de tramitar las ayudas y para el «Programa Emergencia Social Ayudas Económicas Individualizadas», por un importe de 149.562,75 euros.

Para el PP, «lejos de corregirse el desbarajuste y la inoperancia que denunciamos desde que José Manuel Dolón tomó las riendas de nuestra ciudad, va en aumento, es expansivo, y no deja títere con cabeza». El gobierno en minoría, al igual que lo hacía el PP en el anterior mandato, suele justificar esta devolución de ayudas en el rechazo de las peticiones, evaluadas por los técnicos, al incumplir los requisitos. Eduardo Dolón, sin embargo, sugirió que además de esta circunstancia, en el área de Bienestar Social la demanda real es mucho mayor, «algo que se puede comprobar a diario en el Ayuntamiento con las personas que piden ayuda». El PP dio a entender que hay ayudas denegadas pero también muchos otros vecinos que podrían beneficiarse de ellas si el área de Bienestar Social los atendiera debidamente. También documentó el ejemplo de una vecina a la que se le adjudicó la ayuda de emergencia en junio -unos 600 euros- y que el Ayuntamiento no le ha pagado.



«Desgobierno»

Para el PP, para «José Manuel Dolón, Fabiana Ibarra y el resto del equipo de desgobierno queda claro, tanto por sus actos como por sus palabras, que el SEAFI (Servicio Especializado de Atención a la Familia e Infancia), la UPPCA (Unidad de Prevención de Conductas adictivas) el SIOA (Servicio de Información Orientación y Asesoramiento) son asuntos de índole menor y no les preocupan en absoluto. Han pasado de venir supuestamente a rescatar personas a abandonarlas por completo a su suerte». Esas prestaciones sociales siguen sin estar contratadas en el Ayuntamiento de Torrevieja. Para el PP, y «a la vista de estas circunstancia, ni a José Manuel Dolón ni a sus socios les preocupa ni ocupa cómo resolver las situaciones de vulnerabilidad o conflicto familiar que puedan conllevar una separación de los menores de su familia, así como resolver las situaciones que impidan el retorno del menor a su familia. Tampoco les preocupa la problemática de la violencia de género y la violencia doméstica, ni la prevención de drogodependencias en los institutos y colegios de nuestra ciudad».

En opinión del PP, «ya está bien de continuar perdiendo subvenciones y exigimos que se pongan manos a la obra para que este dinero llegue a las familias que lo necesitan porque desgraciadamente esta situación está siendo silenciada por parte del desgobierno municipal, algo que no vamos a permitir».

Eduardo Dolón recordó que el primer edil manifestó, en febrero de 2016 cuando aún no era alcalde ni un año, que «perder subvenciones por un importe total de casi 1,3 millones de euros para Bienestar Social no le preocupaban como alcalde y no le quitaba el sueño».

Al respecto, el portavoz popular lamentó que esa cifra ha ido creciendo con el tiempo, acompañada «de la pérdida de servicios que sirven para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad». También aseguró la misma fuente que «quien debería ser Alcalde de todos los torrevejenses ha llegado a manifestar que desde el Grupo Municipal Popular sólo pretendíamos, textualmente, «echar una cortina de humo hablando de estos temas, perdiendo el tiempo con estos asuntos de índole menor, algo que no es de recibo».