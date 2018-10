La política es dedicación, no dinero

La política es dedicación, no dinero

Desde Izquierda Unida Torrevieja (EUPV) pensamos que los cargos públicos deben tener una dedicación absoluta y sin "otras distracciones" o acumulaciones de cargos. Y además, deben hacerlo con un salario digno pero no abusivo, un solo salario y no dos, tres, cuatro... Para cumplir con esta idea nuestro Código Ético especifica que nuestros cargos públicos deberán "dedicarse en exclusiva al Ayuntamiento y no podrán acumular ni compatibilizar dos sueldos ni dos cargos públicos bajo ninguna circunstancia" y también que ese único sueldo "tenga como límite 3 veces el salario mínimo interprofesional (SMI)", el resto del salario se donará a IU Torrevieja para su funcionamiento y a otras organizaciones sin ánimo de lucro y familias que lo necesiten.

En este sentido y desde que subió el SMI, hemos decidido que mi aportación a IU Torrevieja como concejal sea del 10% del salario neto que ingreso, por lo que finalmente lo que cobro es inferior a 3 veces el SMI. Tanto la información de mi nómina como de las aportaciones que hago a IU y las cuentas del Colectivo y del Grupo Municipal están publicadas en nuestra web (http://iutorrevieja.com/). Lo que no encontrarán los lectores son las aportaciones que hago tanto a organizaciones sin ánimo de lucro como a familias que lo necesitan, y no lo encontrarán porque hemos decidido, por ideología, no hacer propaganda política de estas aportaciones solidarias como parece costumbre en otras organizaciones políticas. Creemos que hay límites en política y para nosotras este es uno de ellos.

El problema es que hay muchos que no tienen ni entienden este tipo de límites. Yo por ejemplo, he dejado los estudios de Derecho (que retomaré cuando deje de ser cargo público) y todos los cargos orgánicos del partido para dedicarme exclusivamente al Ayuntamiento y a los movimientos sociales de mi pueblo. Sin embargo, las hay que tienen mucha más capacidad que yo y pueden "apretar" acumulando cargos sin que baje su rendimiento en ninguno (Diputación, Consorcios, Ayuntamientos, órganos rectores, direcciones de partidos...). Por supuesto, no quiero pensar que sea para acumular poder o ingresos de diferentes sitios ya que muchos de ellos son remunerados, y que su única intención es dar un servicio público "multidiversificado" a la ciudadanía.

Y luego están aquellos que tienen una capacidad sobrehumana y que, además de acumular cargos públicos y orgánicos, son capaces de acumular empleos y trabajos remunerados. En esta categoría especial se encuentra Joaquín Albadalejo Martínez, actual Diputado en las Cortes Generales, que entre 2007 y 2011 se aprobó a sí mismo junto a Eduardo Dolón y la mayoría absoluta del PP, la compatibilidad para ejercer, además del cargo público de Concejal de Hacienda y Patrimonio, como abogado, agente de la propiedad inmobiliaria y administrador de fincas. Apaño que le facilitó ingresar hasta 184.000€ de dinero público además, por su puesto, de los ingresos de estas tres ocupaciones privadas. La primera formación política que denunció esta circunstancia ante el juzgado fue IU en 2007 y por supuesto, después de recursos del PP, el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha declarado nulo definitivamente, por no ajustarse a derecho, el acuerdo plenario que aprobó la solicitud de compatibilidad de Joaquín Albadalejo en 2007.

A día de hoy, lo que le toca a Eduardo Dolón y al PP de Torrevieja es asumir responsabilidades y, al señor Albadalejo devolver el dinero que nunca debió cobrar a todos los torrevejenses. Claro que no van a devolver ni un duro de los 184.000 euros, por lo que esperamos que el alcalde de Torrevieja impulse los trámites correspondientes para que el Ayuntamiento como perjudicado exija dicha devolución en el periodo más breve posible. De no ser así, como ya exigimos al Ayuntamiento y Eduardo Dolón en 2014 cuando el Pleno acató la primera sentencia, pediremos a través de una moción al Pleno y un escrito a la Fiscalía que se investiguen posibles responsabilidades penales y la restitución del detrimento económico causado a las arcas públicas. Porque a la política se viene a dedicarse completamente y en exclusiva y no a forrarse.