La plantilla del Ayuntamiento, sin seguro de vida desde marzo

El concejal de Personal señala que sí hay presupuesto para adjudicar el contrato y que lo tramita ahora la FEMP.

El Partido Popular de Torrevieja desveló ayer que la plantilla del Ayuntamiento carece desde marzo pasado de cobertura de póliza de seguro de vida. La concejal Carmen Gómez aseguró que ni hay pólizas de seguro de vida desde hace siete meses, «ni consignación presupuestaria para contratarlo». El concejal de Personal, José Hurtado (Los Verdes), por su parte, admitió que el municipio carece de ese contrato, pero aseguró que el resto de aseveraciones de la oposición mayoritaria al equipo de gobierno sobre este asunto«son trolas de la concejal Gómez».

La edil mantuvo ayer en rueda de prensa que no «entiende a qué esperan José Manuel Dolón y José Hurtado, como alcalde y concejal de Personal y como concejal de Hacienda y Contratación a realizar la modificación presupuestaria necesaria para dotar este servicio presupuestariamente».

Hurtado especificó sobre esta cuestión que hay consignados 110.000 euros en el presupuesto de 2018 para este objetivo, algo que se puede comprobar en la documentación pública de las cuentas municipales, por lo que la modificación presupuestaria, que exige además un debate y aprobación en pleno, es innecesaria.

Según Gómez Candel, con fecha 12 de febrero de 2015, bajo el anterior mandato del PP, se formalizó un contrato con una aseguradora, y la junta de gobierno local, celebrada el 1 de diciembre de 2017, formada por los miembros del actual equipo de gobierno, «acordó no prorrogar dicho contrato, lo que hace que desde el pasado 11 de marzo de 2018 no existan pólizas de seguro de vida que cubra a los funcionarios y laborales del Ayuntamiento». Algo, aseguró la edil que tiene «consecuencias sobre el abono de las indemnizaciones, cuando lamentablemente se produce el fallecimiento de un trabajador o su baja definitiva por incapacidad permanente».

La regidora popular avaló sus manifestaciones con un documento en un técnico municipal confirma esa carencia a preguntas de una funcionaria. Gómez aseguró que esta situación es un ejemplo más de «momentos muy críticos en cuanto a la gestión de nuestro Ayuntamiento que tiene reflejo en los repetidos y, cada vez más prolongados, problemas para los trabajadores municipales». Mantuvo que éste es otro de los «innumerables incumplimientos que el gobierno municipal está cometiendo respecto del convenio en su artículo 16 de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento, pero destaca especialmente por la crueldad que entraña». Hurtado explicó, por su parte, que fue la empresa la que renunció a la prórroga porque no quería seguir cubriéndola en el Ayuntamiento. «Es una trola que fuera el Ayuntamiento, como lo es que no haya consignación presupuestaria y que se pida de esa forma una modificación de créditos», reiteró». Según indicó Hurtado las empresas del sector no quieren hacerse cargo de estas pólizas porque la administración local supera los porcentajes de siniestralidad de otros ayuntamientos. También señaló que a la hora de adjudicar un nuevo contrato que las empresas del sector reclamaban un precio muy elevado, superior al consignado, por gestionar estas pólizas, por lo que el municipio optó por través a través de la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que está ultimando el expediente de adjudicación, según la misma.

El edil no aportó un plazo sobre cuándo la plantilla volvería a contar con cobertura. ¿Y qué ocurre si se produce un deceso sin cobertura? El concejal aseguró que la ausencia de seguro también ha ocurrido en otros periodos anteriores, durante mandatos del PP, y que en concreto, en uno de esos intervalos, se produjo un fallecimiento y el Ayuntamiento pudo garantizar las indemnizaciones correspondientes.

También sin riesgos laborales



Gómez insistió en que se contrate «inmediatamente la póliza de seguro de vida y mientras tanto cese la actividad de los trabajadores municipales que por el desempeño de sus especiales funciones pueda peligrar su vida, y que de una vez deje de vulnerar los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento de Torrevieja». La concejala adjudicó al asesor económico de Alcaldía -con un sueldo de 80.000 euros- el «error cometido recientemente al calcular el límite de la regla de gasto que lo situó en un 2,5% en lugar de un 1,5%». Además añadió que otra área que carece de contrato: los servicios de Prevención de Riesgos que «también están sin funcionar desde hace más de dos años por no haberse tramitado el contrato». En este sentido Hurtado especificó que sí se está tramitando el contrato, aunque admitió que desde hace casi tres años y la carencia de un técnico especializado -que ocupó otra plaza- ha retrasado mucho el procedimiento.