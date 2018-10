Orihuela paga a la Cámara 190.000 euros y salda la deuda que arrastraba desde 2013

Se trata del pago de los convenios firmados en mandatos pasados y que no se habían abonado aún.

El Ayuntamiento de Orihuela y la Cámara de Comercio inician una nueva etapa en sus relaciones, algo alejadas en los últimos años, tras el anuncio del pago de la deuda que el Consistorio arrastraba con esta entidad desde el año 2013 y que provocó que ésta presentara un contencioso en los tribunales que finalizó al llegar a un acuerdo ambas partes el pasado mes de junio. Ayer, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Rafael Almagro, anunció que la Junta de Gobierno Local (trasladada al miércoles por el martes 9 de octubre festivo) había dado el visto bueno al pago de 190.000 euros a la Cámara de Comercio de Orihuela correspondientes al acuerdo transaccional que se alcanzó entre ambos partes para solventar el contencioso abierto por la institución cameral oriolana. Almagro puntualizó que «con este desembolso ambas entidades zanjan una deuda que se inició en el año 2013 por diversos incumplimientos municipales».

La Cámara de Comercio de Orihuela reclamaba al Consistorio un total de 297.000 euros por el incumplimiento de pago de varios convenios firmados en pasados mandatos, como el que hizo en 2011 para ocuparse de la gestión de los mercados de Orihuela o el firmado por el ex presidente Juan Cerdán con la ex alcaldesa Mónica Lorente para la cesión de un espacio en el Ayuntamiento periférico de Orihuela Costa para que la Cámara ofreciera servicios a las empresas de allí y que se incumplió.

Con la llegada a la Alcaldía del popular Emilio Bascuñana, la deuda siguió sin abonarse ya que el Ayuntamiento argumentaba que los convenios realizados con Cámara Orihuela no estaban en vigor y que hizo trabajos que no se le requirió, al considerar que hay reparos de Intervención por no estar debidamente justificados esos servicios, aunque existe un informe técnico de enero de 2015 que daba luz verde a levantarlos porque la entidad justificó su realización. Tras estos dimes y diretes, el pasado mes de junio se llegó a un principio de acuerdo que se materializó en julio. El Consistorio y la Cámara se llegaron a ver las caras en una sesión celebrada en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Elche el pasado mes de junio.



Otros acuerdos

Rafael Almagro dio a conocer también otros acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local, entre los que se encuentra el visto bueno al pago de facturas de proveedores por importe de 395.676 euros. Además, se aprobaron las certificaciones número 1 y 2 de las obras de terminación de la construcción del Centro Cívico en La Aparecida. El importe de ambas certificaciones que corresponden a los meses de junio y julio asciende a 13.997 euros. Por otro lado, y a propuesta de la Concejalía de Cultura, se dio conformidad para realizar el pago del 50% restante de la subvención concedida a la Fundación Cultural Miguel Hernández. Almagro recordó que «la subvención nominativa anual a la Fundación asciende a 6.010 euros».

El portavoz adjunto del gobierno oriolano también informó, en lo relativo al ámbito urbanístico, que se acordó realizar una reiteración de orden de demolición de una terraza en la Costa, así como la denegación de una licencia para la construcción de una balsa, y la concesión de licencias para la construcción de dos piscinas privadas. Asimismo, se aprobó la inscripción en el registro municipal de entidades ciudadanas de la Asociación de Vecinos La Florida de Orihuela.

Además, a propuesta de Bienestar Social, se resolvió el expediente para la concesión y/o denegación de tarjetas de estacionamiento y reservas de aparcamiento individual tramitadas a través de dicha concejalía. En lo referente a asuntos de cultura, se aprobó la realización de la tercera edición del Concurso Rally Fotográfico Miguel Hernández 2018 que tiene una dotación económica de 500 euros.

Rafael Almagro explicó que «la Junta de Gobierno Local también ha dictaminado, de forma favorable, las propuestas de aprobación de procedimiento de adjudicación de tres expedientes de contratación. Se trata de las obras de adecuación de la Senda Molina y la mejora de seguridad vial en Arneva, las obras de mejora de accesibilidad peatonal y viaria en el tramo de Las Siete Casas de La Matanza y las obras de reurbanización de la Avenida de la Libertad y adyacentes en La Murada». En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Orihuela acordó ayer la adhesión al Nuevo Pacto de Alcaldes en el que los ayuntamientos adquieren el compromiso de trabajar en la consecución de rebajar en un 40% las emisiones de gases con efecto invernadero y alcanzar que el 27%, como mínimo, del consumo energético sea procedente de energías renovables. Estos objetivos se marcan como fecha límite el 2030.