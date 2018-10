La división entre socios del Casino se agudiza tras impedirse la votación en la asamblea

La junta directiva de la Sociedad Casino de Torrevieja decidió el domingo no someter a votación los puntos del orden del día que se habían planteado -entre ellos una modificación de los estatutos- porque no existía el quorum suficiente de la mitad de socios. Según la presidenta en funciones Rosario Soler, que ha sustituido a Ramón Torregrosa, el censo es de 520 socios. A la reunión del pasado domingo acudieron unos 50, mientras que se entregaron en torno a 170 votos delegados -los miembros de la junta directiva aseguraron que no contaban con votos delegados para la votación depués de comprobar los que se entregaron-. La suma no suponía la mitad que reflejan los estatutos pero sí una cantidad muy considerable -mucho mayor a la exigida en otras asambleas donde finalmente se sometieron los asuntos a votación-.

Parte de los socios cuestionaron la decisión de Soler de no permitir la votación -recibida con algunos abucheos-; y el hecho de que la presidenta tampoco dejara, a juicio del grupo de socios «disidente», expresar su opinión a muchos de los presentes, entre ellos, por ejemplo, Francisco García Hortal. Soler, que también aseguró que iba a abrir expedientes de expulsión a socios, anunció la convocatoria del periodo de elecciones para finales de mes. El conflicto en el seno de la entidad, lejos de rebajarse, se agudiza.