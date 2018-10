Bascuñana pide al Consell que no use la lengua para agredir

Bascuñana pide al Consell que no use la lengua para agredir

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) no defraudó las expectativas. Ha convertido durante este mandato la tradicional intervención institucional de los alcaldes oriolanos del 9 de Octubre en un discurso repleto de reproches a la gestión de la Generalitat en Orihuela. Y sobre todo, un ataque a la política lingüística del Consell y la, a su juicio,«imposición del valenciano» en tierras del Bajo Segura.

«Soy consciente de que hay quien no le parece que utilice este momento para hacer reivindicaciones a la Generalitat por el bien de nuestro pueblo, y espero no molestar a nadie con ello. Bien sabe Dios que me gustaría que esta parte de mi intervención no fuera necesaria», dijo Bascuñana ayer en el acto de conmemoración del 9 de octubre en Orihuela, para añadir que «los oriolanos no pretendemos ser más que nadie pero tampoco menos. Exigimos los mismos servicios que el resto de valencianos. Nunca hemos dejado de ser valencianos y no somos menos valencianos que otros», agregó.

Y remató: «Necesitamos y exigimos que al menos se respete nuestra idiosincrasia y que no se utilice para agredir lo que debería servir para unir. El conseller de Educación y Cultura nos quiere imponer el valenciano. Seguramente porque no nos ha visitado, ni nos conoce. Confunde la promoción, que todos respetamos, con la imposición. Por favor, señor Puig, transmítale al señor Marzà que nosotros los valencianos de Orihuela nos queremos seguir expresando en castellano como hacía Miguel Hernández».El alcalde subrayó que los oriolanos «merecen y quieren un gobierno autonómico que venga a conocer nuestras necesidades. Es imperdonable que a 7 meses de terminar la legislatura haya conselleres que todavía no se hayan dignado a pisar la tierra de Miguel Hernández».«Si nos conocieran mejor sabrían que en Orihuela tenemos otras prioridades que la televisión À Punt. Necesitamos invertir en muchas otras cosas antes».

Entre otros proyectos, Bascuñana citó el centro de salud del Rabaloche, sugiriendo que se retrasa su apertura por motivos electorales -está en barracones desde 2004-; o el desdoblamiento de la CV-95. Un ejecutivo popular en el Consell adjudicó en 2007 las obras de la CV-95. No se llevaron a cabo porque un juzgado las invalidó al plantearse sin evaluación ambiental.



Protocolo

Orihuela sabe llenar de solemnidad, protocolo, tradición, música, y ritual todos sus actos y este de celebración del Día de la Comunidad, no iba a ser menos. Ayer llovía y rápidamente se modificó el escenario previsto de la Plaza del Carmen por la iglesia de las Santas Justa y Rufina -coronada en buena parte de sus cúpulas, cosas de la Historia, por señeras cuatribarradas-. El alcalde había emitido un bando para animar a los vecinos a acudir y la iglesia estaba llena -algo poco habitual para este tipo de actos del día de la Comunidad en la comarca-. Una bandera de España presidió el acto, junto altar, mientras que la señera era portada por el primer edil ,escoltada por maceros mientras sonaba el himno valenciano.