El PSOE denuncia «inexactitudes» en las cuentas de Orihuela Cultural

El PSOE denuncia que las cuentas de la sociedad Orihuela Cultural no solo han llegado tarde sino que también cuentan con «inexactitudes» que no se han corregido. Los socialistas aseguran que el informe de auditoría que acompaña a las cuentas advierte de que se ha duplicado una subvención de más de 14.000 euros, contabilizada en 2016 y 2017, y también de que se ha incluido una devolución de IVA por importe de 45.150 euros cuando en realidad se han devuelto 20.900 euros. La edil Carmen Gutiérrez, representante del PSOE en el consejo de administración de Orihuela Cultural, señaló que «está claro que las cuentas no reflejan la imagen fiel, porque se cuenta con unos 38.250 euros que ya sabemos que no existen y no es de recibo que no se corrijan estas cifras antes de la aprobación de las cuentas en pleno, porque además otro de los puntos del orden del día es la aplicación de resultados y es obvio que no se corresponden con la realidad». La edil explicó que esta sociedad maneja casi un millón de euros de presupuesto « y debería ser muy clara al rendir sus cuentas».

Tensión

El consejo de administración de Orihuela Cultural se reunió el pasado viernes en un encuentro que la edil socialista Carmen Gutiérrez califica de «tenso» y donde formularon las cuentas del ejercicio 2017. La reunión inicial estaba prevista para el jueves y no pudo celebrarse porque tan solo asistieron el alcalde, Emilio Bascuñana, la edil de Cultura, Mar Ezcurra, y Carmen Gutiérrez como representante socialista; solo tres de los nueve miembros del consejo, por lo que no había quórum suficiente «lo que demuestra la desmotivación de los consejeros y la propia diligencia del alcalde y del gerente que no han sido capaces de asegurar la asistencia de la mitad más uno de los miembros», criticó.

Sobre las cuentas, la edil socialista añadió que llegan «seis meses tarde, ya que deberían haberse presentado en marzo, lo que ha puesto a la Sociedad en una situación de cierre registral y en riesgo de posibles sanciones», lo que, a su juicio, «es absolutamente inadmisible y responsabilidad tanto del alcalde como del gerente de la Sociedad».

Otra de las cuestiones tratadas fue la prórroga del contrato de auditoría, algo a lo que también se opuso la representante socialista ya que, en su opinión, «la ley no permite prorrogar los contratos menores, que se adjudican a dedo, y es preciso que se saquen a licitación». La socialista pide la dimisión del gerente de Orihuela Cultural «porque su gestión ha sido negligente y debe ser cesado». El Consejo aprobó finalmente las cuentas con 3 votos a favor y 1 en contra y ahora deberán ser informadas por el interventor municipal y aprobadas en pleno.