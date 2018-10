Orihuela, la comunidad que es Comunitat

Por si alguien todavía lo duda, hoy, en vísperas del 9 de Octubre, me permito recordar a quienes no lo sepan o simplemente no lo quieran ver, que Orihuela es parte de la Comunitat Valenciana. Y digo Comunitat Valenciana y también Comunidad Valenciana, Orihuela y también Oriola, porque son dos las lenguas oficiales en nuestra región y en Orihuela y en la Cámara de Comercio de Orihuela lo tenemos presente. Son dos lenguas y cada uno de nosotros tiene derecho a expresarse en la que considere más oportuno, en la que le resulte más fácil o simplemente, en la que sepa hacerlo mejor.

Este mes de octubre también es importante para el equipo que me honra presidir, porque van a cumplirse dos años desde que nos hicimos cargo de la institución, y pienso -de momento nadie me ha dicho lo contrario-, que la hemos llevado por el buen camino. Hemos cumplido los objetivos que cualquier Cámara de Comercio tiene como corporación de derecho público, y hemos añadido nuestras propias metas que no son otras que las de lograr mejores condiciones para nuestro territorio, para el municipio de Orihuela y por extensión, para la Vega Baja.

Tenemos la Historia, fuimos la segunda ciudad del Reino de Valencia en el tiempo de las conquistas que ahora conmemoramos, y desde Cámara Orihuela queremos recuperar esa capitalidad para la Vega Baja y esa importancia con respecto a Valencia. Porque si, Orihuela también es Comunitat Valenciana.

Hace apenas unos días hemos presentado nuestras consideraciones al Plan Uneix del gobierno valenciano, el documento donde se establecen las líneas maestras de actuación para conseguir vertebrar nuestro territorio, el de todos los valencianos y valencianas desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada. Pero 2030 nos queda demasiado lejos y en Orihuela necesitamos acelerar los trámites, porque llevamos muchos años intentando que se nos escuche sin que nuestra voz llegue más allá del margen izquierdo del Segura.

Tengo la firme convicción, y espero no llevarme una decepción, que hemos conseguido traspasar esa frontera y desde agosto hemos sido escuchados por los responsables de todos los partidos políticos con representación en Las Cortes Valencianas. Han venido a nuestra casa y han tomado nota de nuestras reivindicaciones, que las de nuestros empresarios y comerciantes y nos queda la esperanza y la certeza de que todos y cada uno de ellos van a trabajar para conseguir que sean una realidad cuanto antes.

No pedimos nada nuevo, pero tampoco nada viejo, porque NADA se ha hecho con respecto a proyectos de los que se ha escrito y hablado mucho, sin más. Pedimos lo que consideramos que por justicia nos toca, una inversión no mayor, sino igual a la de otras comarcas, porque según los datos que manejamos, la inversión por habitante en la Vega Baja durante los últimos años ha sido de 46,3 euros, cuando la media de la Comunidad Valenciana es de 102 euros por habitante. Consideramos justo tener una carretera digna que enlace el interior de la comarca con la costa, la CV-95; unos colegios y unos hospitales con todos los servicios necesarios; unas conexiones que permitan a nuestras empresas crecer, y a otras asentarse en un territorio que disfruta de unos de los mejores climas de todo el arco Mediterráneo.

Porque queremos trabajar y dar trabajo a las personas que viven en nuestro municipio, y por qué no, si puede ser, también a los de alrededor. Estamos en marcha para conseguirlo, y tenemos el respaldo de colectivos sociales y empresariales con los que ya estamos trabajando. No pretendemos ponernos a la cabeza de nada, tampoco quitar protagonismo a nadie, pero seguiremos dando los pasos para ser conocidos y reconocidos no por lo que pedimos, sino por lo que consigamos junto a cada uno de los que quieran unirse en este empeño.

Por adelantado: Feliz 9 de Octubre a todos los valencianos y valencianas.