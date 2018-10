La «convulsa» asamblea del Casino de Torrevieja muestra la tensión que hay entre los socios

La Sociedad Cultural Casino de Torrevieja celebró ayer su asamblea general en la que no se pudieron votar los puntos al no llegar la asistencia al 50% de los socios, como marcan sus estatutos. Lo que sí se pudo volver a comprobar es la tensión entre quienes apoyan a la actual junta y los que no. Rosario Soler asumió la presidencia tras el cese de Ramón Torregrosa. Soler calificó de «deleznable» el comportamiento, dijo, de los empresarios José Luis Pérez Maeso y Pepe Andreu, que se presentan como alternativa. Anunció que agotará el mandato que acaba en noviembre y mantuvo que su junta puede volver a presentarse.