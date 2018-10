Mercados se saltó la ordenanza aprobada en 2015 en el traslado del zoco a Marqués de Molins

Una de las disposiciones señala que el cambio de ubicación debe pasar por sesión plenaria.

El Ayuntamiento de Orihuela lleva más de 3 años utilizando una ordenanza de Mercados que no es la que se aprobó en el pleno de abril de 2015, cuando el entonces edil de Mercados, Manuel Gallud (Los Verdes), la llevó a aprobación. El PP, entonces en la oposición, presentó una serie de enmiendas al texto que se aprobaron y se añadieron, entre las que se incluía una disposición adicional para que el cambio de ubicación de cualquiera de los mercados periódicos lo aprobara, previamente, el pleno. Las enmiendas fueron presentadas por los ediles populares, entre los que se encontraban el ahora edil de Mercados, Dámaso Aparicio o la actual concejal de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora. Esa disposición que ellos mismos llevaron a pleno se ha incumplido en el caso del traslado del zoco de los martes desde el Recinto Ferial de los Huertos a la avenida Marqués de Molins, ya que su cambio no ha pasado por el salón plenario. Sin embargo, la normativa definitiva aprobada y que aparece en el acta de la sesión plenaria, con las enmiendas añadidas, no es la misma que posteriormente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde estas no se incluyeron.

El 29 de abril de 2015, pocos días antes de acabar el mandato anterior, el entonces edil de Comercio y Mercados, Manuel Gallud (Los Verdes), llevó a la sesión plenaria celebrada ese día, por urgencia, la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Venta No Sedentaria en el término municipal de Orihuela. El Partido Popular presentó una serie de enmiendas al contenido de la propuesta para ser incluidas en la ordenanza, que fueron aprobadas y añadidas al texto definitivo de la ordenanza que salió adelante con 16 votos a favor (PP, Los Verdes, PSOE y el no adscrito Bob Houliston) y una abstención, la de Pedro Mancebo de CLR-CLARO.

Pero en el texto que se remitió posteriormente al Boletín Oficial de la Provincia el 12 de mayo de 2015 -y definitivamente adoptado y publicado el 2 de julio de ese año tras el periodo de alegaciones, que no se presentaron- no se incluyeron las enmiendas aprobadas y que deberían reflejarse al ser un acuerdo de pleno, ya sea por un error de quien lo elevó al BOP, o conscientemente, algo que sería muchísimo más grave. Nadie advirtió entonces de esa irregularidad, ni en los treinta días de exposición al público del expediente ni en los dos meses posteriores en los que se podía presentar un recurso ante al TSJ contra el acuerdo.

Son cuatro las enmiendas al texto que llevó Gallud al pleno y que deberían aparecer en la publicación del BOP -que es la que entró en vigor-, tal y como aparece en el acuerdo que se aprobó y así lo contempla el acta de la sesión plenaria a la que ha tenido acceso este diario, y que incluyen aspectos importantes que actualmente se estarían incumpliendo. La disposición adicional señala, textualmente que «cualquier modificación de la ubicación deberá ser aprobada por el Pleno Municipal. Será competencia de la Junta de Gobierno las variaciones del número de puestos y la superficie aproximada de ocupación. Igualmente será competencia de la Junta de Gobierno cualquier traslado de ubicación con carácter ocasional y provisional suficientemente justificado por causa mayor.».

En el caso del mercado de los martes no se ha cumplido este trámite que, paradójicamente, llevó a pleno y voto a favor el propio edil de Mercados, Dámaso Aparicio. La ordenanza señala, además, que previo al paso por pleno del traslado debe contarse con el informe preceptivo (no vinculante) del Consejo Local de Comercio. En el caso del mercado de los sábados su cambio de ubicación de Los Andenes a la Avenida de la Vega es provisional, por las obras en la Avenida Teodomiro (que ya han concluido). Debía ser la junta de gobierno la que aprobó ese traslado, por su carácter temporal, y si se queda allí de modo definitivo, como así parece ser, tendría que ser el pleno el que lo aprobara, según la ordenanza aprobada en 2015 y que se está incumpliendo.

Otros incumplimientos

Además, otra de las enmiendas aprobadas en su día y no incluidas en la ordenanza publicada en el BOP es que los pasos de servicio deben tener un mínimo de 1 metro en lugar de 0,50. Tampoco se incluyó ni la disposición transitoria que señalaba que «la Junta de Gobierno local podrá modificar el modelo normalizado de solicitud de autorización contenido en el Anexo II, cuando considere dicha modificación necesaria para adaptarlo a las convocatorias de adjudicación de puestos de venta que se celebren, dando cuenta al Pleno», ni se modificó el artículo 8.3 donde dice «sin perjuicio de las pólizas de seguro de responsabilidad civil a terceros que deban prestar los vendedores individuales», que debe decir «aportando la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil a terceros».

Las enmiendas presentadas no pasaron entonces desapercibidas ya que abierto el turno de intervenciones en la sesión el entonces concejal Pedro Mancebo anunció que apoyaría las enmiendas, «especialmente la relativa a los traslados de los mercados», a lo que hizo hincapié, como aparece en el acta de la sesión, mientras que el entonces edil de Mercados, Manuel Gallud manifestó no tener «ningún inconveniente en aceptarlas». Gallud, además, anunció, como novedad, que en la Comisión de Baremación para la adjudicación de puestos habría un representante de la oposición y un representante del equipo de gobierno, con voz y voto y «así ya no existirá adjudicaciones 'a dedo' de ningún puesto en ningún mercado, cosa que no ha ocurrido desde febrero de 2013». Ahora la pregunta es si se podrían invalidar algunos de los procedimientos llevados a cabo en estos 3 años por incumplir la verdadera ordenanza.