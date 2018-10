El alcalde acude a la Subdelegación para solucionar el pago de las productividades

José Manuel Dolón da por rotas las negociaciones con la Junta de Personal por las protestas de los empleados municipales.

La Intervención municipal ha vuelto a poner reparos al pago de las productividades del mes de agosto (que se pagan en septiembre) a los 800 funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja. Una situación que confirma que este asunto aún no se ha resuelto y que debe encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, a los trabajadores que llevan años cobrando unas cantidades fijas, y a la Interventora, que defiende que ese pago tiene que estar justificado con base en un trabajo concreto. El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, tiene en sus manos una patata caliente y el mayor conflicto de su mandato. Tras acudir a la Generalitat Valenciana, su próximo destino será la Subdelegación del Gobierno. Allí pretende «resolver definitivamente» la productividad.

Dolón anunció ayer que se reunirá la próxima semana con la Subdelegación del Gobierno con el fin de que «se pueda aplicar un criterio jurídico definitivo que no se pueda cuestionar» y permita afrontar una mesa de negociación con todas las garantías. En ese sentido,el regidor informó de que, mediante un escrito dirigido al Departamento de Recursos Humanos del Consistorio, ha solicitado que se realicen las actuaciones precisas «para ajustar las retribuciones que se vienen abonando como complemento de productividad a la legislación vigente, siguiendo el procedimiento legalmente establecido».

El alcalde torrevejense pretende que tras reunirse con la Subdelegación sea esta institución quien proceda a realizar las actuaciones que sean necesarias para adecuar el complemento de productividad a la legalidad vigente, dadas las características especiales del citado complemento en el Ayuntamiento de Torrevieja. Una vez estén las conclusiones de dicha reunión se convocará a la mesa de negociación «para tratar este asunto con la representación del personal funcionario y laboral, con el fin de dar trámite a la resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 27 de septiembre de 2018», señaló el regidor.



Opciones

Para que se produzca la reunión con la Subdelegación del Gobierno, el alcalde dijo que va a esperar a que el lunes regrese la Secretaria del Ayuntamiento ya que se va a tratar de un acuerdo jurídico y calificó el encuentro como «necesario». Hay dos opciones, señaló, siendo una la que «choca frontalmente con el texto de la ley», que es la de mantener el concepto de productividad como está ahora, como una cuantía fija y periódica. La segunda opción que se baraja es la más factible, y sería estudiar si se puede poner como otro tipo de complemento con otro nombre las productividades que se consideran una parte fija de la nómina (por los años que llevan pagándose de manera fija) y solo regular según la ley las nuevas productividades que se paguen a partir de ahora. «Por ello es necesario que la Subdelegación del Gobierno nos dé garantías de qué es lo que se puede aprobar y a partir de ahí sentarnos a negociar».

El alcalde defendió que ese era el camino, y así asegura que comparten muchos técnicos municipales «y no sentarse primero a negociar las partes y alcanzar acuerdos que posteriormente pueda tumbar la Subdelegación del Gobierno», en referencia a las negociaciones con la Junta de Personal que están rotas actualmente según confirmó el primer edil. «Las puertas de mi despacho siempre han estado abiertas, pero en cuanto se pusieron en la puerta a pegar con el tambor entendí que las negociaciones estaban rotas, y empezamos una semana y otra semana y los expedientes no salen y las carpetas vienen sin expediente, entiendo que no hay negociación, no la va a haber poniéndote verde en la puerta. ¿O qué somos, monigotes o humanos? Si me hacen una acción de fuerza entiendo que no hay negociación», en referencia a las críticas de la Junta de Personal por no tener acceso a los informes.



Reparo

José Manuel Dolón afirmó ayer que el pasado día 3, una vez que conoció el nuevo reparo de la Intervención General del Ayuntamiento, se dirigió a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, tal y como habían quedado con el organismo autónomo para que resuelva este segundo reparo de la Interventora General del Ayuntamiento y puedan cobrar esas productividades los empleados municipales.

Dolón reconoció que había dos posibilidades. Por un lado él mismo podía levantar «con toda libertad» el reparo con el informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, «pero consideramos que sería mejor disponer de una nueva resolución, que entendemos que dirá algo más y que estará lista en el plazo de tiempo más breve posible», indicó. El alcalde insistió en que lo que se pretende es resolver de una forma definitiva el problema de la productividad en la nómina, que tenga «una definición jurídica que no pueda ser cuestionada y zanjar este asunto definitivamente».