Los afines a Aparicio copan el Comité Electoral del PP para proponerle como candidato

El presidente local de los populares cuenta con el aval de València.

El Comité Ejecutivo del Partido Popular de Orihuela se reunió ayer para nombrar al Comité Electoral que será el encargado de designar al candidato a la Alcaldía por parte del PP local y la lista que conformará su candidatura en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. El presidente local del partido, Dámaso Aparicio, está más cerca de convertirse en el candidato popular a los comicios tras la votación de ayer, en la que salieron elegidos militantes afines a él. Nada es casual en política y ayer se comprobó.

El Comité Electoral está formado por nueve miembros y estará presidido por Daniel Hernández, que mantiene una relación muy estrecha con Dámaso Aparicio y es una persona de su total confianza. La secretaria será Elisabeth Martínez. Además, como miembro de Nuevas Generaciones se designó a Manuel Manzano. Junto a ellos, seis vocales forman el grupo de hombres y mujeres que tienen en sus manos proponer al candidato a las elecciones por parte del PP local. La decisión final corresponderá a la dirección regional del partido. Ese «obstáculo» sabe Aparicio que lo superará por el apoyo que le han brindado tanto la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, como su número 2, la oriolana Eva Ortiz, amiga personal del presidente del PP local.

Al Comité Ejecutivo de los populares acudió el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, quien estuvo acompañado por los ediles Rafael Almagro y Miguel Ángel Fernández, cercanos al regidor y que son miembros natos de la ejecutiva en su condición de ediles. Bascuñana no esconde sus ganas de repetir como candidato a las elecciones y así lo hace saber a cada acto al que acude, ajeno a la decisión adoptada antes del verano por la dirección del PPCV de que no repita como candidato a la Alcaldía. Ahora sus esperanzas están puestas en que sea la dirección nacional del partido quien finalmente tome cartas en el asunto y «ordene» que sea él el candidato por el apoyo que dio al presidente de los populares, Pablo Casado. Aunque la dirección nacional del PP no decide en municipios que no sean capital de provincia.

Aparicio señaló que con este trámite «se cumple con lo que marcan los estatutos del PP y con lo exigido por el PPCV, en el Comité Ejecutivo celebrado el martes, de tenerlo todo preparado para poder elegir con garantías a la persona que será el cabeza de cartel de los populares».