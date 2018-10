El PP denuncia que Dolón sigue sin resolver la «paguica» de 2017

La concejal del Partido Popular de Torrevieja Inmaculada Montesinos denunció auer que todavía no han sido abonadas las Ayudas Económicas Individuales de la Tercera Edad (las «paguicas») de 2017. Para esas ayudas, según el PP, la Concejalía pensaba destinar 1.050.000 euros, pudiendo llegar a los 2.950 euros por persona y año. «Hace más de un año, la edil de Tercera Edad, Fabiana Ibarra, anunciaba que "las ayudas iban dirigidas a atender situaciones de necesidad en las que se pudieran encontrar los ciudadanos de Torrevieja en atención a su edad, con la finalidad de favorecer que permanecieran en su entorno social y su autonomía personal", algo que todavía no se ha producido tras más de un año de espera», expone la edil del PP.

Montesinos dice que estas ayudas no solo no han sido abonadas, sino que «incluso no han sido resueltas a día de hoy». Asimismo, lamenta que «para dicha convocatoria de 2017, únicamente fueran tramitadas 70 solicitudes, situación totalmente a destacar si se compara con las 1.767 solicitudes de "las paguicas" que fueron presentadas el último año de mandato de Eduardo Dolón».

La concejal señala que el alcalde ha vuelto a mentir a la ciudadanía y especialmente a nuestros mayores, los que llevan desde junio de 2015 sufriendo la nefasta gestión, la desatención y la desgana de este desgobierno dirigido por un alcalde pensionista, aunque no lo parezca. La triste realidad es que el Alcalde siempre ha querido acabar con la paguica».

Para finalizar, Inmaculada Montesinos ha denunciado que a escasos meses de acabar el año, las Ayudas Económicas Individuales para 2018 todavía están sin convocar y por ello exige al equipo de gobierno y en especial al Área de Tercera Edad que actúen con la mayor celeridad para que al menos puedan ser solicitadas las ayudas. La edil pregunta: «¿cree el alcalde que unas ayudas que no se han pagado pueden ser más justas y más sociales?».