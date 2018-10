Torrevieja mantendrá la bajada del IBI al descubrirse un error en el Plan Económico

La actualización permitirá «suavizar» el recorte previsto de subvenciones.

Los errores en la administración no suelen ser a favor del contribuyente. Pero ha ocurrido en el Ayuntamiento de Torrevieja. Los vecinos no verán incrementado su recibo del IBI en 2019, tal y como se anunció en mayo por la imposición de un Plan Económico Financiero al incumplir la regla del gasto. La corrección no solo va a redundar en los bolsillo de los vecinos sino que dará algún respiro a las asociaciones y las ONG, que verán reducidas las ayudas municipales, como se anunció hace unos meses, pero no en un porcentaje tan acusado.

El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes), explicó ayer que el gobierno municipal cuenta con «margen suficiente» para no subir el tipo impositivo actual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los ciudadanos van a pagar en 2019 la misma cuantía que abonaron en 2018, es decir «vamos a poder mantener la rebaja de un 7,5 por ciento con respecto a 2016».

En primer lugar, «por un dato importantísimo que lo ha transformado todo» –dijo Hurtado-: mientras que en el departamento de Hacienda e Intervención municipales se entendía que la cifra para el límite del gasto que había que tomar en cuenta era la liquidación de 2016 -el último en el que se cumplió-, desde la Conselleria de Hacienda, al revisar el Plan Económico Financiero se señala que la referencia ha de ser 2017 -que coincide con el primer año que se incumplió-. Esa modificación en el criterio de referencia hace que las cifras para el Ayuntamiento de cara a la elaboración de ese Plan Económico Financiero (PEF) sean mucho más favorables de lo que eran con el anterior criterio. Es decir, que el Ayuntamiento haya incumplido en menor medida esa regla de gasto y, por lo tanto, ahora no solo necesite ingresar menos, también puede gastar más.

El concejal señaló que la bajada del IBI se va a mantener, en segundo lugar, porque ha habido un error en la liquidación del presupuesto de 2017, según ha trasladado al Ayuntamiento el mismo Servicio de Tutela Financiera de entidades Locales de la Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Conselleria de Hacienda. El error, que Hurtado calificó de «menor», se ha producido en el informe de la liquidación por parte del órgano de contabilidad al constar en este 4.490.485 euros en lugar de los 4.471.798 euros que este mismo órgano remitió a la plataforma del MIHAC (Ministerio de Hacienda).



Uno nuevo

El Consistorio tendrá que hacer un nuevo Plan Económico Financiero con las nuevas cifras «que, como ya hemos apuntado, son más positivas para los intereses del Ayuntamiento y por lo tanto para los ciudadanos». En el Plan Económico aprobado el 22 de mayo la cifra de incumplimiento de la regla del gasto, para 2018, era de casi 2,3 millones de euros, mientras que con las cifras actuales es de algo más de 1,5 millones de euros «lo que nos permite replantearnos suavizar las medidas que tomamos respecto a las subvenciones que en el caso de las ONG van a poder subir», añadió Hurtado, quien dijo que según el borrador con el que se está trabajando también se podrá mejorar el capítulo de inversiones.