Roberto Fonseca, Kyle Eastwood y Robin McKelle, en "Torrevieja Suena a Jazz"

El ciclo "Torrevieja Suena a Jazz" comenzará el viernes 12 de octubre con Roberto Fonseca. Desde el comienzo de su carrera musical a principios de 1990, ha declarado claramente su misión: "Quiero que mi música llegue a la gente que no me conoce, y sueño en convertirme algún día en un punto de referencia para mi público". Viene a este ciclo de jazz a presentar su último trabajo Abuc, un recorrido musical de los géneros que florecieron en la isla caribeña, con piezas de bolero, chachachá e incluso hip hop.

Un día más tarde, 13 de octubre, será el turno de Kyle Eastwood, considerado como uno de los mejores contrabajistas del jazz contemporáneo. Su trayectoria, tan ecléctica como brillante, le ha llevado a tocar en los mejores y prestigiosos festivales de jazz del mundo. Llamativo y moderno, su último trabajo 'In Transit' tiene muchas virtudes. Los entusiastas verán en él el anteproyecto de una forma contemporánea de jazz que abarca la riqueza melódica y el groove, mientras que los puristas, además de disfrutar de composiciones originales, podrán vagar por la historia gracias a algunas fascinantes versiones de Count Basie, Monk y Mingus, sin contar la versión del tema favorito de cine italiano de Kyle Eastwood, que simboliza su especial relación con la industria del cine, para la que colabora entre otros con su padre Clint Eastwood.

El reconocimiento con un premio en la categoría de jazz vocal del concurso Thelonius Monk, impulsó a Robin McKelle a iniciar lo que sería, sin duda, una trayectoria brillante. Desde sus inicios, el registro vocal de McKelle no ha pasado desapercibido para muchos artistas que no han dudado en contar con su voz, como Herbie Hancock, Wayne Shorter, David Bowie, Gregory Porter o Bobby Mc Ferrin, entre otros. Tras algunas interesantes grabaciones, será Heart of Memphis (2014) la pieza que la eleve a la cumbre. Pero hacía tiempo que McKelle quería grabar un disco en el que todos los temas fueran mayormente compuestos por ella. Y así nacieron The Looking Glass (2016) y su más reciente Melodic Canvas (2017), más cercano al jazz . Ambos han recibido el respaldo de la crítica especializada y del público. Lo presentará en Torrevieja el domingo 14 de octubre.

Cada uno de los conciertos del ciclo "Torrevieja Suena a Jazz" costará 20 euros, pero el Auditorio de Torrevieja sacará a la venta cien abonos a 30 euros para los tres conciertos. Las entradas se pueden adquirir en la web www.auditoriotorrevieja.com y los miércoles en la taquilla del Centro Cultural Virgen del Carmen. Algunos de los espectáculos tienen descuentos para jubilados o Amigos del Auditorio.