Un pabellón por los suelos en Dolores

El voleibol y el baloncesto son deportes de riesgo en el pabellón deportivo municipal de Dolores. El tapiz está impracticable. No hay ni un solo metro cuadrado que no esté rajado o parcheado de cualquier manera, hasta el punto que los equipos locales están planteándose seriamente gestionar la cesión de otras canchas en municipios vecinos para poder competir. La cubierta no está en mejores condiciones. Chorrea por los cuatro costados cuando llueve y lo hace sobre la cancha de juego.

El concejal del PP, Ramón Simón Martínez, además de mostrar a este diario el ruinoso estado de las pistas, explicó que en el pleno de abril se le preguntó a la edil de Deportes, Ana Belén Hernández, por los trámites para repararla. La concejal aseguró que su área contaba con un presupuesto de 18.000 euros, tanto para renovar la pista como para arreglar la cubierta. Seis meses después no ha informado sobre sus gestiones.

El concejal también mostró que la puerta destinadaa la salida de emergencias en caso de evacuación está cerrada con candado y los cristales de ese mismo acceso hechos añicos. Tampoco funciona «desde hace bastante años, porque lleva una capa de polvo» el telón que permite separar los espacios de juego.

El alcalde Joaquín Hernández (PSOE) reconoció las pésimas condiciones del suelo. El municipio se puso en contaco con una empresa especializada y que se comprometió a abordar tanto la reparación de la cubierta como de la pista «y luego -admitió- nos engañó» porque «no apareció». El alcalde no especificó si mediaba entre la administración y la firma un contrato menor ya firmado. Añadió que los problemas de goteras en el pabellón se dan casi desde su inauguración a mediados de la década pasada y que se producen ahora pese a que en 2014 ya se reparó. Ahora el Ayuntamiento ha contactado con una empresa de Santomera que podría resolver pronto el problema del tapiz. Sin embargo, el gobierno asegura que lo ideal sería arreglar definitivamente la cubierta para que esas filtraciones no afectaran al suelo. Y el presupuesto podría ser mucho mayor de los 18.000 euros estimados.