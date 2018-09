El edil Soler hace trizas una moción del PP antes del pleno

El edil justifica su gesto de rabia en el hecho de que la iniciativa popular llegaba momentos después de que el conflicto, que se prolongaba casi un mes, a su juicio, se hubiera resuelto, algo de lo que no fueron informados ni PP, ni interventora ni sindicatos antes del pleno.

El concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Soler (APTCe) hizo trizas una propuesta de moción presentada el jueves en el pleno ordinario por la vía de urgencia por el grupo del Partido Popular. En el vídeo captado por un miembro del público se observa cómo el concejal Luis María Pizana (PP) deja sobre la mesa que van a ocupar los portavoces de los grupos la propuesta en papel. Momentos después, los regidores se van incorporando al salón de plenos y toman asiento. Soler le echa un vistazo, y de repente, muestra los folios a los populares, los rompe y los arroja a la bancada de los ediles del PP.

¿Qué decía la moción que tanto molestó al concejal y teniente de alcalde? Era una propuesta del PP para pedir el pago de la productividad a la plantilla municipal, entre otras reclamaciones. Minutos antes del pleno el equipo de gobierno en minoría, liderado por el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) había ofrecido una rueda de prensa en la que anunciaba que una resolución de la Intervención de la Generalitat desbloqueaba el cobro de la productividad, en un conflicto que se arrastraba un mes.

El concejal ha declarado que la moción ya no tenía sentido y por eso la rompió. Al margen de ese gesto de rabia de Soler la moción siguió su trámite en el pleno y no fue debatida finalmente por no cumplir requisitos formales. Desde finales de agosto el equipo de gobierno ha sido acusado por buena parte de la plantilla y la oposición de ser el responsable directo de ese impago. El alcalde se ha defendido asegurando que era un problema de discrepancias entre técnicos, sin poder desbloquear el pago de la productividad y que al final ha tenido que dirimir la Intervención General de la Generalitat.

El PP había redactado la propuesta por la mañana, en la que también se reclamaba que el alcalde pidiera disculpas por la situación creada. Y la presentó al pleno sin conocer, porque no fue informado, que el informe de la Intervención General. El alcalde lo anunció a los medios de comunicación momentos antes del pleno sin haber avisado ni a los sindicatos, que protagonizaban una protesta en la calle, ni a la oposición, ni a la propia interventora, que fue quien emitió un reparo suspensivo al abono.

El vídeo se ha difundido rápidamente por redes sociales criticando duramente la actitud del edil independiente -durante muchos años concejal del PP- y ahora integrado en un gobierno con cuatro partidos -tres de ellos de izquierda-. En el texto que se ha incorporado se indica que era "una propuesta buena para Torrevieja" y en "apoyo a los trabajadores del Ayuntamiento" para que se "paguen las nóminas", sin alusiones a la resolución, que según el gobierno, se ha producido de este problema.