El TSJ falla que el alcalde vulneró los derechos de la edil de Cs en el pleno

El alcalde dice que el reglamento de regimen local impide presentar una moción sin no está avalada por la firma de tres concejales y recuerda que la edil es no adscrita porque se presentó por un partido independiente

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha fallado que el alcalde de Benejúzar, el popular Antonio Bernabé, vulneró los derechos en el pleno de la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la localidad, Rosa García, al impedir a la edil la presentación de dos mociones y su posterior debate, en la sesión plenaria celebrada el 28 de abril de 2016. La sentencia, según señaló ayer García, declara que se conculcaron las funciones que tiene asignadas como miembro de la corporación, al no permitírsele «participar debidamente» en el pleno. Además, recuerda que «el alcalde no tenía competencia para tomar esa decisión, ya que la regulación de las mociones para pleno ha de hacerse a través de un reglamento aprobado por el propio pleno».

La edil de Ciudadanos se mostró muy satisfecha con este fallo, y recordó que Bernabé «llegó incluso a exigir que dejara el acta de concejal», y que en aquel momento argumentó que no podía presentar dos mociones al pleno porque, afirmó, «no podía tener los mismos derechos que otros grupos municipales, por lo que solo permitió que presentara una». Ahora, el tribunal «obliga al alcalde a cesar en la vulneración», una situación que, añadió, «se ha mantenido casi dos años y medio causando un perjuicio en mis derechos irreparable».

La portavoz de la formación naranja instó al primer edil de Benejúzar a que «explique a todos los vecinos su actitud ilegal e ilegítima», la cual, insistió, ha sido «condenada por un tribunal de justicia» por pretender, agregó, «callar la voz de la oposición con artimañas antidemocráticas». Asimismo, Rosa García recordó que ahora mismo tiene también abiertas otras reclamaciones al equipo de gobierno del PP que preside Antonio Bernabé, por, según manifestó, «negarse a facilitar información a la que tengo derecho como concejal. En este sentido, la edil se mostró contundente y recalcó que «no tengo inconveniente en recordarle una y otra vez que el Ayuntamiento no es su cortijo particular», en alusión directa al alcalde, «sino una administración al servicio de todos los vecinos de Benejúzar».



Declaraciones del alcalde

"Como alcalde quiero manifestar, en primer lugar, nuestro respeto a la decisión judicial y que no es firme. Todo se ha llevado por la vía administrativa con el máximo respeto. Respeto que adolece la señora concejal no adscrita a tenor de sus declaraciones en medios de prensa, donde hace acusaciones fuera de toda lógica, hasta el punto imputarme determinados ilícitos que de ninguna manera voy a consentir", según el primer edil Antonio Bernabé (PP).

La sentencia "va a ser recurrida en casación puesto que, entendemos, no se vulnera ningún derecho, además que debe de quedar bien clara la doctrina para este tipo de supuestos y que tanta controversia produce a la hora de su interpretación. Si todos los concejales tienen derecho a formular dos mociones, siendo trece concejales en el ayuntamiento, puede darse el caso de formularse hasta 26 mociones, incumpliéndose lo establecido en nuestro reglamento, dos mociones por cada grupo político. Algo está fallando, o la sentencia ó el Reglamento Orgánico Municipal", asegura el regidor.

"Nos consta la existencia de agravios comparativos. Lo mismo somos igual de "malos" que el Ayuntamiento de Alicante, donde sabemos que tienen reglamento orgánico municipal (ver web) y los concejales no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre (ex C's) tampoco pueden presentar mociones al pleno municipal", recuerdas el alcalde.

Bernabé, por su parte, destacó que Rosa María García "no es" concejal electa de Ciudadanos. "Se presentó a las elecciones locales de 2015 bajo el partido "soy de Benejúzar Independiente", siendo elegida como única concejal.

Durante el año 2016, deja de pertenecer voluntariamente a dicho partido independiente y comunica su pertenencia al partido Ciudadanos, pasando y reconociendo voluntariamente su condición de "concejal no adscrita".

El 23 de diciembre de 2008 y siendo Antonio Bernabé alcalde, se aprueba por pleno el reglamento orgánico del Ayuntamiento. Dicho, según la Alcaldía destaca en su artículo 39: "Se considera moción la propuesta sobre un asunto de competencia del Pleno que se somete directamente a conocimiento y resolución de dicho órgano. Las mociones habrán de formularse por el Portavoz de un Grupo Político o por un mínimo de tres Concejales, ?.".

Con fecha 21 de abril de 2.018 la ya entonces concejal "no adscrita" del Ayuntamiento de Benejúzar, presentó al pleno ordinario dos mociones para su debate y que a tenor de lo establecido en el Reglamento, hacían falta mínimo tres concejales para formular una moción", además de no ostentar la condición de portavoz, según ese reglamento.

El alcalde Antonio Bernabé redactó un decreto previo a la celebración del pleno y de fecha 27 de abril, comunicado a la concejal no adscrita Rosa María García, "manifestando y justificando en el mismo la no incorporación de las dos mociones aducidas, además de no aceptar la solicitud de anular la convocatoria de pleno que la misma concejala pidió".

"Aún así, y no darse las condiciones, el alcalde Antonio Bernabé admitió por vía de urgencia una de las mociones y se votó la misma, siendo aprobada su urgencia por unanimidad y posterior incorporación en el punto del orden del día pasando a su debate según reglamento", aseguró.

Tras la celebración del pleno, la concejal presentó en el Tribunal de lo Contencioso recurso administrativo contra la decisión del alcalde de no admitir a trámite las mociones, reivindicando su derecho a ser presentadas. Dicho tribunal se pronunció negando el derecho a presentar mociones en primera instancia y dándole la razón al alcalde. Esa misma sentencia fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia. Ahora se ha conocido la resolución del TSJ que anula la sentencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo y reconociendo el derecho de la concejal no adscrita a presentar dos mociones.