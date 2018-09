El IES Torrevigía revisará su norma sobre vestimenta tras la polémica de los «shorts»

Las estudiantes volvieron ayer con el atuendo «prohibido» pero el centro eludió esta vez imponer medidas disciplinarias.

La inspección de la Conselleria de Educación, los representantes de padres y madres de alumnos y la dirección Instituto Torrevigía acordaron ayer en una reunión a primera hora de la mañana modificar la polémica normativa de régimen interno que prohíbe los «shorts» -pantalones cortos-, según indicaron ayer fuentes de los padres de alumnos.

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos realizará su propia aportación, que se intentará consensuar en el Consejo Escolar del centro, en el que están representados padres, alumnos, profesores y personal no docente. Consejo Escolar que convocará lo antes posible.

Las mismas fuentes indicaron que ayer, tras dos días lectivos de polémica -el viernes y el lunes- la dirección eludió tomar medidas disciplinarias contra las alumnas que, a entender de los profesores, incumplían la norma.

El nuevo texto intentará no dar margen «a malas interpretaciones machistas o sexistas», como ha ocurrido este inicio de curso, según los padres. Según las mismas fuentes en el texto actual de régimen interior no se hace distinción de género entre chicos y chicas a la llevar de vestir «shorts». Sin embargo, esa diferencia sí se «coló» en las agendas repartidas a principios de curso entre el alumando. Donde se hablaba de la prohibición de los «shorts», por una parte, y de camisetas de tirantes para los chicos.

Ayer trascendió que al menos un alumno, en solidaridad con sus compañeras vistió uno de esos pantalones cortos el viernes y no fue reprendido. Mientras que sí había un estudiante entre las 20 alumnas que a criterio de la dirección incumplieron la normativa el lunes. Otros chicos, compañeros de las alumnas que desafiaron la norma, también se solidarizaron con ellas vistiendo pantalón corto, tipo bermudas.

Durante esas dos jornadas, y por orden de la dirección, los docentes que consideraban inadecuada la vestimenta de las chicas las excluyeron de la primera hora de clase. Unas veinte cada día. Las agruparon en la biblioteca el viernes y en la sala de dirección el lunes. Algo que generó gran malestar entre los padres de las alumnas afectadas, que también han asegurado que han sido supuestamente amenazadas con otras medidas como «limpiar el patio, ponerles un parte que les impida acudir al acto de graduación o lo mismo para el viaje de fin de curso».

Las alumnas han reivindicado su libertad para vestir como quieran y han criticado el modo de aplicar las reglas, mientras que la dirección ha recordado que son necesarias unas mínimas normas de convivencia, que considera no sexistas. Los padres alumnos aseguran que estas reglas se aprobaron en un Consejo Escolar a finales de curso, en junio, al que no acudieron, porque no recibieron la notificación. Este episodio va a servir para que los padres reorganicen su presencia en este órgano de representación. La dirección del centro educativo está visiblemente molesta con la repercusión mediática que ha tenido esta situación. En especial, por la exposición de los menores a los medios de comunicación.