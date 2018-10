Cs recula y rechaza la moción de censura del PP para no agravar su división interna

La formación naranja ha alargado un mes las negociaciones y su respuesta.

Se acabó el culebrón. El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs) en la provincia de Alicante, César Martínez, anunció ayer la «renuncia» de la formación «a apoyar la moción de censura» impulsada por el PP para desalojar al gobierno en minoría encabezado por José Manuel Dolón (Los Verdes).

Este sí parece que será el último capítulo de una larga secuencia en torno a la propuesta de «moción instrumental» presentada por el portavoz del PP, Eduardo Dolón, hace casi un mes, con el conflicto de las nóminas de los funcionarios como detonante. También se diluye para este mandato la última oportunidad de un cambio de gobierno que los populares han intentado durante tres años y medio.

«Tras varias semanas de diálogo, hemos concluido que, a estas alturas de la legislatura, una moción es inviable. No da tiempo a llevar a cabo todas las acciones que Cs quiere desarrollar para mejorar Torrevieja con un cambio integral necesario», justificó César Martínez.

La semana pasada compareció Martínez, junto al responsable Institucional autonómico, Jesús Gimeno y la portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez, para asegurar que se «avanzaba» en esa propuesta. En aquella comparecencia se dio a entender que había más puntos de acuerdo que de desencuentro.

El secretario de Acción Institucional aclaró que «el motivo de que Cs se haya planteado apoyar la moción del PP y dedicado un tiempo a estudiarla y valorarla es nuestra preocupación por la difícil situación derivada de la nefasta gestión municipal, que ha salpicado duramente a los 700 trabajadores del Ayuntamiento».

Hay otras motivaciones de fondo para rechazar la propuesta, con una clara lectura política: evitar una fractura (más) en Ciudadanos Torrevieja. Con una coordinadora local, y una edil, Paqui Parra poco o nada comprometidas con la propuesta popular y una dirección autonómica que desautorizó a quienes desde Cs, empezando por cargos nacionales de la formación como el responsable de Acción Institucional, José María Espejo, habían querido sacar adelante la iniciativa. Las negociaciones generaron tensiones en Cs tanto a nivel local como en la cúpula autonómica.



Tristeza

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Cs en Torrevieja, Pilar Gómez Magán, se comprometió a seguir trabajando para «buscar soluciones y alternativas para los funcionarios de Torrevieja y defender las propuestas de Cs para hacer una ciudad de primera, proyectos que el alcalde se comprometió a ejecutar y no se han hecho, mostrando su poca voluntad de acuerdo y su inoperatividad». La nota oficial, que se hizo esperar durante toda la mañana de ayer, no cita a la edil Parra, enlace del grupo municipal con la agrupación local.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento dijo sentir «tristeza e impotencia ante la posición que mantiene Cs desde su llegada a la política local torrevejense, el 13 de junio de 2015, de apoyar en todas las decisiones trascendentales al caos multipartito que ya se sabe que significan una auténtica condena a la ciudad de Torrevieja».

Dolón subrayó que en el PP «se ha tomado muy en serio esta negociación que tuvo como origen una situación inédita» en el Ayuntamiento y que en la actualidad, aseguró, no tiene réplica en ningún otro ayuntamiento de los más de 8.000 que hay en España: el impago a los empleados públicos municipales. «Esa situación no se ha resuelto y no tiene un horizonte positivo como consecuencia de que no hay diálogo ni hay siquiera predisposición». Según el PP «lo que hay son ataques injustificados a quienes a día de hoy siguen sin haber cobrado una parte de su nómina del mes pasado y siguen teniendo en el aire la que casi ya deberían estar cobrando».

El presidente local del PP recordó que las negociaciones se han prolongado un mes «con muchos vaivenes y tensiones que hemos soportado porque nuestro único objetivo era ofrecer soluciones y normalidad. Hemos analizado todas sus exigencias hasta el punto de, con diálogo, darles viabilidad y establecer prioridades».

Para el líder de la oposición, «por desgracia, todo ese trabajo queda en saco roto y hasta el mes de mayo Torrevieja va a seguir sufriendo y a seguir gobernada por personas a las que no les importa lo más mínimo nuestra ciudad ni los que vivimos en ella, apoyados por Sueña Torrevieja y Cs».

Dolón aseguró que con esta iniciativa «había ha dejado de lado» sus intereses electorales ofreciendo una moción de censura. Sin embargo, ha quedado patente que «Cs prefiere que las cosas sigan tan mal como están».