Los tres macacos japoneses eluden las trampas y hacen del antiguo cauce del Segura su refugio

El municipio descarta ahora que los animales estén enfermos como recogía en la circular remitida a municipios vecinos.

Los tres macacos japoneses que se escaparon de una finca particular en Guardamar del Segura han esquivado todos los dispositivos de vigilancia y jaulas trampas especiales dispuestas en los últimos cincuenta días para lograr atraparlos. Todo apunta a que han hecho de la ribera del Segura, en especial su cauce antiguo, su mejor refugio y hábitat. El municipio ha anunciado que está preparando para principios de agosto un «operativo especial coordinado con el Seprona de la Guardia Civil con personal cualificado debido a la dificultad en la captura de este tipo de animales».

El concejal de Medio Ambiente, Silvestre Barberá, explicó en el último pleno ordinario a preguntas de Queremos Guardamar que se están realizando batidas por parte de la Guardia Civil, vigilante medioambiental y Policía Local por la zona en la que podrían estar los animales con escopetas de dardos anestésicos. El equipo de gobierno suele contestar al momento en el debate.

Además, aclaró en el mismo pleno que a la jaula trampa ubicada en las inmediaciones del centro comercial Via Park se ha unido otra en la propia finca, un núcleo zoológico autorizado, desde donde «se fugaron» los animales. «Fuga» es el término que usa el municipio en el único comunicado que ha hecho sobre este asunto y que suele utilizar casi exclusivamente Facebook para trasladar información a los vecinos.

El concejal de la formación en la oposición, Francisco Alarcón, preguntó al edil de Medio Ambiente por qué no se avisó a la población sobre la presencia de los animales sueltos -solo se hizo después de que desvelara en Prensa-. El edil aseguró que se avisó a los municipios limítrofes y los «expertos en este tema nos recomendaron no crear alarma social dado que los macacos en general suelen huir de las personas. Pensamos que era lo mejor seguir actuando de esta forma para evitar curiosos y dejar a los expertos trabajar», señaló Francisco Alarcón.

El Ayuntamiento de Guardamar ha asegurado públicamente a varios medios de comunicación en los últimos días que los animales no «presentan oficialmente» patología alguna. La circular que emitió el área de Medio Ambiente a mediados de julio a los municipios colindantes -Rojales, San Fulgencio y Torrevieja- señalaba textualmente, como ha podido comprobar este diario, que padecerían leucemia, algo que constató en su día el Río Safari de Elche, que los mantuvo en cuarentena una vez que verificó su estado, al atrapar a los animales tras su primera fuga de la finca. Los devolvió a ese mismo núcleo zoológico, ante la negativa de la organización Primadomus de acogerlos por falta de espacio. El propio Ayuntamiento hizo lo propio a este diario cuando avanzó que los animales se habían escapado; por otra parte, no transmisible a los humanos, según los expertos veterinarios, lo que no excluye el peligro, improbable, de transmisión de otras enfermedades.

Según el mismo edil de Medio Ambiente, sobre el núcleo zoológico «de colección privada», como es la finca de la que escaparon los animales, recae «un expediente administrativo y en base a los informes técnicos y jurídicos se procederá al cierre definitivo del mismo». Hasta 2105 albergaba todo tipo de animales exóticos y grandes felinos. En ese momento se procedió «al decomiso de los animales -tigres, león, puma...- en función de informes del Seprona».