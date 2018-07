El Rey Felipe VI acepta el nombramiento como "Presidente de Honor" de la asociación Hijos de la Inmaculada de Torrevieja

Es el primer título honorífico que Don Felipe acepta en la ciudad de Torrevieja desde que es Rey de España

El Rey Felipe VI ha aceptado el nombramiento de presidente de Honor de la asociación Hijos de la Inmaculada de Torrevieja. Así lo ha hizo público ayer el presidente de la entidad, Antonio Aniorte Guerrero, acompañado por el consiliario, Manuel Martínez Rocamora en el transcurso de una comparecencia de prensa urgente.



Aniorte ha expuesto que con fecha 24 de julio, el Jefe de la Casa Real firmaba en el Palacio de la Zarzuela la credencial que oficializa "este hito con el que se alcanza el zénit del compromiso adquirido por la Junta Directiva al marcarse el objetivo de prestigiar la entidad y revestirla de la importancia social que tiene a todos los niveles".



Ha explicado que fue el pasado 8 de mayo cuando elevaba a consideración de la directiva la propuesta de nombrar a Don Felipe "Presidente de Honor" de la Asociación, adoptándose el acuerdo por unanimidad y dando comienzo a un intercambio de cartas con la Casa Real, a través del Jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación, en la que trasladó el listado de requisitos y documentación a aportar, elaborándose un importante dossier con todo lo requerido, y que incluía –entre otros aspectos– el aval del Obispo Diocesano a este nombramiento. Un dossier que ha sido examinado consecuentemente por la Casa Real y presentado en despacho al Rey, que ha aceptado unir Su nombre y el de la Corona de España a esta Asociación.



El presidente de los Hijos de la Inmaculada ha puesto en valor el hecho de que éste sea el primer título honorífico que Don Felipe acepta en la ciudad de Torrevieja desde que es Rey de España, pese a que han habido otras asociaciones que Le han formulado diferentes ofrecimientos.



Antonio Aniorte ha remitido esta mañana una carta al Rey en la que le traslada su "gratitud por este gesto que –ha dicho– tiene no sólo para con la Asociación, sino también para con la ciudad de Torrevieja, su Historia y Devoción Inmaculista2, a la vez que ha invitado a "Don Felipe" a acudir a Torrevieja para visitar a La Purísima Concepción, nuestra Patrona y hacerle entrega de la correspondiente distinción que acredita su nombramiento honorífico.



En este sentido también ha tenido palabras de agradecimiento hacia todas las personas que se han implicado en este proceso, así como a los miembros de la Junta Directiva, el párroco –Manuel Martínez– y Pedro Payá, como Vicario Parroquial, y hacia el Obispo Diocesano, Jesús Murgui Soriano, "en cuyo nombre -ha apostillado- dirijo esta Asociación y a quien también he tenido la oportunidad de comunicarle la decisión del Rey".



Aniorte ha dado traslado igualmente de la aceptación de este nombramiento al Ayuntamiento de Torrevieja y a la Diputación Provincial de Alicante, y ha anunciado que a partir de ahora asumen el compromiso de mantener un canal de comunicación abierto con la Casa de Su Majestad, con el objetivo de solicitar, a partir de 2023, el uso del tratamiento de Real para la Asociación.



El párroco de La Purísima, Manuel Martínez, se ha congratulado por este hecho, consecuencia del trabajo que se está desarrollando en el seno de la Asociación y ha felicitado a la Junta Directiva por el importante logro que representa este nombramiento, del que ha dicho que se asume con la responsabilidad que lleva implícita.



La credencial expedida por el Jefe de la Casa Real será expuesta en próximas fechas, junto con una fotografía oficial de Felipe VI en el Museo de la Purísima, "para que los torrevejenses y socios en particular –ha concluido Aniorte- sientan este título honorífico como un éxito colectivo y un signo de la trascendencia que tiene ser Hijos de la Inmaculada".