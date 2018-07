Torrevieja reduce el periodo medio de pago a proveedores a 15´60 días en junio

El Ayuntamiento de Torrevieja ha reducido el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) a 15´60 días en el mes de junio encadenando así tres bajadas consecutivas después de haber establecido el PMP en 24´87 días en abril y 22´20 días en mayo. Los datos los ha facilitado el edil de Hacienda, José Hurtado, en rueda de prensa.

El concejal ha detallado que se trata de la mayor bajada y que sitúa al Ayuntamiento con "la mayor celeridad en el Periodo Medio de Pago a Proveedores de todo el año. En el histórico de este parámetro, desde enero de 2018 Hurtado ha explicado que el PMP ha sido de 36´75 días en febrero, que descendió a 18´97 y en marzo se produjo una subida que el edil ha achacado a que el Departamento de Contabilidad se tuvo que adaptar a un nuevo programa informático, con este condicionante la cantidad de días quedó fijada en 28´16.

A lo largo de los meses el PMP ha ido fluctuando, subiendo y bajando un poco siempre dentro de los límites que marca el Ministerio de Hacienda y la legislación vigente, "en una situación de cara a la estabilidad presupuestaria en la línea de lo que se exige a las administraciones locales, los datos que estamos manejando no dejan de ser una buena noticia", ha dicho el edil.

Hurtado también ha aclarado que el PMP es una medida de carácter mensual, se da cuenta al Ministerio directamente y se publica en la web, mientras que del informe de morosidad cada trimestre se da cuenta al pleno. Además, mientras el informe de morosidad se efectúa teniendo en cuenta el plazo legal de pago de 60 días, desde que se presenta la factura, el PMP computa a partir de los 30 días de presentación de la factura y se tienen en cuenta facturas que se contabilizan desde enero de 2014.

Hurtado ha declarado que está "totalmente satisfecho con estas cifras, especialmente con las del mes de junio" pero ha matizado que como concejal de Hacienda no está cien por cien satisfecho, no solo porque "aspiro a que se reduzca lo más posible" sino porque "se dan circunstancias que hay que corregir, hay proveedores que aún están sufriendo retrasos, incluso de algunos meses y es una situación que estoy tratando de reducir en la medida de mis posibilidades dentro del departamento". A lo que ha añadido que "hay empresas que pueden sorprenderse de ver el que PMP es de 15´60 días y pueden pensar ´a mi hace meses que no me pagan´. Insisto en que esa situación la tengo muy presente como concejal de Hacienda y os puedo asegurar que llevo varias semanas tratando de corregir esos lunares que todavía existen y que tiene que superarse para que al menos yo esté plenamente satisfecho", ha concluido.