El taxi paraliza el centro de Torrevieja para exigir la regulación de las licencias VTC

En torno a ochenta taxis han paralizado el tráfico en el centro de Torrevieja durante la jornada de paro – de 9.00 a 12.00 horas- para exigir al gobierno que regule la concesión de licencias de VTC ( autorizaciones para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor). Una protesta secundada también por los taxistas de Orihuela Costa. El gremio, como en el resto del país, reclama que se mantenga la proporción de una licencia de este tipo por cada 30 taxis, algo que ya no se incumple en muchos lugares, como es el caso de Torrevieja.

Durante el paro los taxistas han realizado servicios mínimos de forma grautita al Hospital Universitario de Torrevieja, centros de salud y para el caso de recorridos solicitados por mayores y embarazadas, según ha explicado a INFORMACIÓN el presidente de Radio-Taxi Torrevieja José Lorenzo Ballester Pizana.

La marcha lenta de los taxistas ha comenzado en la estación de autobuses y ha recorrido buena parte de los tramos principales de las calles Ramón Gallud y Caballero de Rodas, entre otras, haciendo sonar el claxon. Se han producido algunas escenas de tensión con conductores que esperaban al paso de la marcha, como ha podido comprobar este diario, en la confluencia de Ramón Gallud con la calle María Parodi

La concesión de VTCs estuvo paralizada desde 2009 a 2012. Una setencia judicial autorizó las licencias y desde entonces todas las solicitudes registradas durante ese periodo se están obteniendo por la vía judicial. Desde el punto de vista administrativo, no es fácil lograr la autorización, y al igual que ocurre con las licencias de taxi, ya hay un mercado de compra y venta de estas licencias. Los taxistas cuestionan no solo que no esté regulado el número y proporción de estos servicios, tampoco, aseguran, el tipo de servicio y tarifas que cobran.

Además en zonas costeras como Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar y Pilar de la Horadada, a la competencia legal del VTC los taxistas deben lidiar con el intrusismo puro y duro.