La Policía Local de Torrevieja impone ahora una multa de 2.000 euros a los propietarios de "Coco"

El perro volvió con sus propietarios 11 días después y la edil tuvo que pedir disculpas por unas declaraciones en la que reclamaba a los propietarios que retirasen sus comentarios en Facebook si querían recuperar su can y que tuvieron repercusión en medios de comunicación nacionales. Ahora llega la multa, que no está tramitada por el área de Morate.

La Policia Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha impuesto dos multas que suman un importe de 2.000 euros a los propietarios leoneses del yorkshire "Coco". El perro se escapó de la vivienda de sus dueños y se perdió por las calles de Torrevieja el 31 de marzo pasado y fue encontrado por la Guardia Civil al día siguiente. Los dueños, que ya estaban en León, trataron de recuperarlo pero la edil de Protección Animal, Carmen Morate (Los Verdes), se negó aduciendo que en el informe de la Guardia Civil en el que se decía que el animal había sido hallado en condiciones de salubridad inadecuadas. Los dueños llegaron a acusar de «ladrona» a la concejala en redes sociales y ésta, en una conversación telefónica que fue grabada y difundida, les exigió borrar esos comentarios para empezar a hablar sobre cómo podían recuperar al can. En concreto, una de las frases grabadas a Morate fue: "Me tenéis hasta los huevos. Borrad esa mierda de Facebook y hablaremos" o «Yo le estoy dando vueltas todo el día y me estáis tocando un poco la moral, me estáis tocando hasta los huevos. Si vosotros pasáis a portaros como adultos y quitáis la mierda que habéis puesto en el Facebook y todo eso, entonces quizás podemos hablar, y si no, aquí no hay conversación alguna, ¿vale? Porque, si no, la que va a denunciar soy yo». Esa grabación de audio corrió como la pólvora, se difundió en medios de comunicación de ámbito nacional, y toda la oposición criticó el tono y la presunta coacción realizada por la concejala.

Uno de los expedientes de sanción a los propietarios, por infracción "grave", es por incumplir la obligación de identificar a los animales, tal y como está previsto. Ese expediente hace alusión a una documentación en la que se acreditaría que el perro tenía la edad legal para la que ya es obligatorio que cuente con microchip -seis meses-. La multa, tramitada por la Policía Local, está fechada el 29 de junio pasado. La otra sanción es por "no adoptar las medidas necesarias para evitar la escapada o extravío de un animal". Este expediente adjunta un informe de la Guardia Civil en el que se indica que el animal generó incidencias en el tráfico cuando se escapó. La infracción también es calificada de "grave", en función de lo que establece la ordenanza municipal.

Una semana después de la polémica, la edil se vio forzada a pedir disculpas, después de que incluso sus compañeros de gobierno se lo pidieran públicamente. El perro regresó a sus propietarios once días después. Ahora los propietarios se han encontrado con las multas, que tienen una reducción del 40% (se quedan en 600 euros cada una) si se abonan en plazo. En ambos casos los titulares del animal tienen hasta el 20 de agosto para paar las multas con el importe reducido. La recaudación ejecutiva de estas multas está en manos de Suma.

Los dueños también han aportado dos certificados veterinarios de finales de noviembre y diciembre de 2017 rubricados por profesionales veterinarios colegiados, en los que se indica que el animal estaba en buenas condiciones nutricionales, además de dar cuenta de su calendario de vacunaciones. Cuatro meses después de la edil Morate esgrimió su mal estado para rechazar su entrega.