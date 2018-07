Un juez investiga al alcalde y a tres ediles por el pago de presuntos sueldos encubiertos

El alcalde de Catral, Pedro Zaplana (APC), y tres concejales de su equipo de gobierno están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha abierto una causa para esclarecer el pago de más de 30.000 euros que supuestamente habrían recibido Francisco Manuel Grao (APC), Águeda Pérez (APC) y Roberto Llopis (PSOE) por acudir a reuniones de la Junta de Gobierno. En el momento de los hechos, los citados ediles no eran miembros de dicho órgano colegiado, pero semanalmente asistían como «invitados» por el regidor. Gracias a ello percibían 130 euros por cada sesión.

La investigación por estos hechos se inició en abril tras una denuncia del Partido Popular (PP), que considera que esta práctica es irregular ya que se habría orquestado presuntamente para facilitar un sueldo encubierto a esos tres ediles. Ahora, el juzgado ha acordado declarar la causa como compleja para poder prorrogar la instrucción durante 18 meses más. Lo ha hecho a petición del Ministerio Fiscal, que se encuentra investigando unos hechos que vienen ocurriendo desde el año 2013. En ese auto ya se califica como investigados (antes llamados imputados) al alcalde y esos tres concejales.

Desde 2013

Según recoge la denuncia del PP, entre marzo de 2013 y mayo de 2015, fueron invitados a todas las convocatorias de la Junta de Gobierno Roberto Llopis y Francisco Manuel Grao, quienes no tenían asignado sueldo público y tampoco eran miembros de dicho órgano. Desde junio de 2015 a la actualidad, esos dos ediles han seguido asistiendo a las juntas como miembros, pero desde entonces se invita a las reuniones a Águeda Pérez. Según la denuncia, Llopis habría percibido durante todo ese tiempo un total de 7.930 euros; Grao 10.140 euros y Pérez 12.090 euros más hasta abril de 2018, que fue cuando se denunciaron los hechos en sede judicial.

Habitualmente la Junta de Gobierno de los ayuntamientos está formada por los tenientes de alcalde, aunque en ocasiones se invita a ediles o funcionarios externos. Según el PP, el requisito para requerir la asistencia de esos concejales como invitados es que se vayan a tratar asuntos relativos al ámbito de las concejalías que dirigen y para informar de su actividad. Sin embargo, siempre según la denuncia, los concejales eran invitados de forma sistemática a esas reuniones aunque no se trataran asuntos de su competencia. En ocasiones esas reuniones tenían sólo una duración de 20 minutos, que se pagaban a 130 euros por cada concejal.

Permanente

«Esa práctica irregular no tiene otra finalidad que dar cobertura a la asignación de unas retribuciones económicas devengadas periódicamente y de modo permanente a favor de concejales que no son miembros de la Junta de Gobierno y que no le corresponden», denunció el PP, que aseguró que esos pagos no se han aprobado en el Pleno y que lo que se hace es «utilizar presuntamente esta práctica irregular a modo de sueldo encubierto».

Por todo ello, el grupo municipal del PP considera que el alcalde «ha estado utilizando presuntamente la artimaña de invitar sistemáticamente a varios concejales de su equipo a asistir a las sesiones que se celebran semanalmente de la Junta de Gobierno, de la que no forman parte, y de este modo pagarles por su asistencia, todo ello exclusivamente según su criterio, favoreciendo una práctica de clientelismo político, fuera del alcance del control del Pleno de la corporación. Por dichos pagos que presuntamente han recibido los tres concejales investigados, se habrían embolsado un total de 30.160 euros».

El PP sostiene que antes de presentar la denuncia que ha dado lugar a la investigación, advirtió y avisó de forma reiterada de esta presunta maquinación fraudulenta al regidor. Ya en enero de este año, el portavoz del PP en Catral, Joaquín Lucas, aseguró en sesión plenaria que el regidor «utilizaba la artimaña» de invitar a las juntas a esos concejales para que se lleven «520 euros al mes en un sueldo encubierto que no les corresponde», lo que calificó como un «fraude de Ley».

Pero esa práctica no cesó y por ello se decició acudir a los tribunales y denunciar la posible comisión de un delito de prevaricación y malversación, lo cual ha motivado la investigación judicial que está en curso.