La cesión de los terrenos bloquea el proyecto para la construcción del centro de salud de Redován

n El Ayuntamiento de Redován (8.000 vecinos) lleva reclamando en firme la construcción de un centro de Atención Primaria desde 2012. Ahora cuenta con un consultorio médico en un edificio multiusos compartido con dependencias municipales como la biblioteca. La Conselleria de Sanidad asegura que no puede avanzar en el proyecto porque el municipio no le ha cedido los terrenos necesarios. El alcalde Emilio Fernández (PP) tiene una versión distinta. Explicó a este diario ayer que el municipio sí tiene el suelo pero la Generalitat no los acepta. Durante el anterior mandato el Ayuntamiento llevó a cabo una modificación puntual del PGOU para reclasificar una zona verde de la plaza de la Comunidad Valenciana a dotacional sanitaria de 1.900 metros con el compromiso de la administración sanitaria de que serían aceptados. La Generalitat ha reclamado en varias ocasiones esos terrenos pero con unos requisitos «que no podemos cumplir», según el alcalde. Entre otros, se reclama una edificabilidad del 75% de la parcela y no del 50% como impone el marco del PGOU local. La parcela, la que el municipio consideraba más céntrica y accesible para albergar el centro, además está afectada por el Patricova como zona inundable -obstáculo casi imposible de salvar a la hora de abordar una instalación pública-. «Si hubiéramos sabido que luego nos iban a poner tantas pegas no hubíeramos hecho la modificación. Da la sensación de que las ponen para no hacer» el centro, aseguró Fernández, quien indicó que ha solicitado en dos ocasiones -en diciembre de 2017 y marzo de este año-una reunión con los responsables de la dirección general de Infraestructuras Sanitarias. «Si no quieren la parcela que lo digan y buscamos otra», subrayó.