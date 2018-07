Deficiencias en alumbrado y recogida de basura

? Los vecinos de La Veleta, no están contentos con los servicios que reciben por parte del Ayuntamiento de Torrevieja. Con un corto paseo por la zona señalan contenedores desvencijados, luminarias que no funcionan desde hace tres años y zonas donde la maleza se come la acera. El estado de la parcela central, donde no se ha llevado a cabo un expediente de infracción para reparar el vallado y realizar la limpieza, y el proyecto de autocaravana, han terminado por encender el malestar entre los residentes de esta zona privilegiada del litoral sur de Torrevieja. Las mismas fuentes, integradas en la Asociación de Vecinos, mantienen además que el servicio de limpieza de residuos deja mucho que desear, y la «barredora pasa por aquí de uvas a peras».

En definitiva unas quejas no muy distintas a otras zonas de la ciudad, en especial centradas en los problemas de alumbrado y limpieza.