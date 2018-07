Voces de todo el mundo en las Eras de la Sal

En esta tercera velada se estrenó la habanera obligada de este año: «En tus ojos vive el mar».

El recinto histórico de las Eras de la Sal acogió anoche la tercera velada de este 64º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja que entraba en la fase de competición; además con el estreno de la habanera obligada del premio de composición «En tus ojos vive el mar», con letra de Katia Ariana Torres Iturrizaga y música de Armando Bernabéu. Fue una noche de coros de voces mixtas -la mayor parte del certamen estará protagonizado por voces blancas este año-. El tono eslavo vino de la mano de Avor Chamber Choir de Ucrania y el Kud Branco Cvetokovic de Belgrado. Mientras que volvió a impresionar el muy numeroso The Choir of Beijing University of Techology, que ya tiene en su palmarés premios del certamen de Interés Turístico Internacional. Hoy está prevista la actuación de Corul Cantarad- Arad (Rumanía); The Girls Choir Raniza (Bielorusia) y el Orfeón Universitario Puebla de México.