La moción de censura del PSOE contra el alcalde se estrella en la falta de apoyo de Cs

El PSOE de Orihuela retiró ayer la moción de censura contra el alcalde, Emilio Bascuñana (PP), depositada en una notaría el pasado día 11, tras el rechazo de Cs a sumarse a esta iniciativa, que sí contaba con el respaldo de Cambiemos Orihuela. La portavoz municipal socialista, Carolina Gracia, recordó que el lunes «finalizaba el plazo» que daban a Cs para adherirse a esta moción de censura y poder presentarla y registrarla en el Ayuntamiento, tal y como marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Socialistas y Cambiemos Orihuela, que suman diez ediles (tres menos de la mayoría absoluta en una corporación integrada por un total de 25 concejales), necesitaban el apoyo de Cs, con tres ediles y actual socio de gobierno del PP, que tiene once, para que pudiera salir adelante la moción. Gracia criticó las declaraciones, a su juicio, «con cierta sorna» realizadas por el líder de la formación naranja en Orihuela, Juan Ignacio López-Bas, en las que adelantaba que no apoyaría una moción de censura al aducir que «no se ha hablado ni negociado» y que solo buscaba «generar una noticia detrás de la cual no hay nada». La edil replicó ayer a Cs: «Tomarse con tanta alegría, sorna y desprecio una iniciativa real y que proponía un cambio de gobierno honesto, transparente, urgente y con medidas y propuestas realizables ha retratado a López-Bas, que solo quiere acabar la legislatura cómodamente» con el PP. Para Gracia, Cs se ha «reído» de toda la ciudadanía y ha «faltado el respeto a dos grupos» municipales que han puesto «sobre la mesa una capacidad de trabajo basada en la seriedad y rigurosidad». PSOE y Cambiemos defendían la moción después de que saliera a la luz que el actual alcalde oriolano habría estado cobrando como médico de la Administración Pública durante unos años sin tener un puesto al que acudir en la dirección de Sanidad en Alicante, a lo que el propio Bascuñana asegura no cometió «ninguna irregularidad» en relación con este asunto.

La portavoz socialista asegura que su homólogo de Cs «prefiere que Bascuñana se cueza a fuego lento porque a él y a todo su partido les conviene».