El PSPV retira moción contra el alcalde de Orihuela por falta de apoyos

El PSPV-PSOE de Orihuela ha retirado hoy la moción de censura contra el alcalde de este municipio, Emilio Bascuñana (PP), depositada en una notaría el pasado día 11, tras el rechazo de Ciudadanos (Cs) a sumarse a esta iniciativa, que sí contaba con el respaldo de Cambiemos Orihuela.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz municipal socialista, Carolina Gracia, quien ha recordado en rueda de prensa que ayer "finalizaba el plazo" que daban a Cs para adherirse a esta moción de censura y poder así presentarla y registrarla en el ayuntamiento, tal y como marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Socialistas y Cambiemos Orihuela, que suman diez ediles (tres menos de la mayoría absoluta en una corporación integrada por un total de 25 concejales), necesitaban el apoyo de Cs, con tres munícipes y actual socio de gobierno del PP, que tiene once, para que pudiera salir adelante la moción.

En su comparecencia ante los periodistas, Gracia ha criticado las declaraciones, según ella, "con cierta sorna" realizadas ayer por el líder de la formación naranja en Orihuela, Juan Ignacio López-Bas, en las que adelantaba que no apoyaría una moción de censura al aducir que "no se ha hablado ni negociado" y que solo buscaba "generar una noticia detrás de la cual no hay nada".

En réplica, la portavoz socialista ha manifestado: "Tomarse con tanta alegría, sorna y desprecio una iniciativa real y que proponía un cambio de gobierno honesto, transparente, urgente y con medidas y propuestas realizables ha retratado a López-Bas, que solo quiere acabar la legislatura cómodamente".

Según Gracia, Cs se ha "reído" de toda la ciudadanía y ha "faltado el respeto a dos grupos" municipales (socialistas y Cambiemos), que han puesto "sobre la mesa una capacidad de trabajo basada en la seriedad y rigurosidad".

Los socialistas y Cambiemos defendían la moción después de que saliera a la luz que el actual alcalde oriolano habría estado cobrando como médico de la Administración Pública durante unos años sin tener un puesto al que acudir en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante, a lo que el propio Bascuñana ha asegurado que no cometió "ninguna irregularidad" en relación con este asunto.

La portavoz socialista ha denunciado que su homólogo de Cs "prefiere que Bascuñana se cueza a fuego lento porque a él y a todo su partido les conviene".

También ha considerado que el alcalde debería "quitar competencias y echar del gobierno" local a López-Bas tras su supuesto ofrecimiento a liderar una moción de censura contra el regidor popular.

Para la portavoz socialista, el "ego, la vanidad y la soberbia de Bascuñana hacen que sea incapaz de tomar medidas contra su primer teniente de alcalde", en referencia a López-Bas.

"Al final, voy a tener que creerme que los favores entre ambos son mutuos", ha añadido.

Igualmente, Gracia ha recalcado que "Orihuela ha perdido la oportunidad de tener un gobierno serio y responsable. Es una pena, pero vamos a continuar exigiendo a diario a Bascuñana que asuma su responsabilidad y se vaya, y a López-Bas que haga lo mismo por callar y consentir", ha señalado.

"Se acaban de subir a un bote salvavidas a ver quién llega más lejos", ha sentenciado, antes de advertir: "Orihuela queda bloqueada y presa de los intereses de dos partidos: un PP fracturado y con luchas internas, y Ciudadanos, intentando vender inversiones, aunque no han hecho absolutamente nada en esta legislatura y preparando el camino para las elecciones y desbancar al Partido Popular".

En esta línea se ha pronunciado también el portavoz de Cambiemos Orihuela, Karlos Bernabé, quien ha tachado de "ridículas e incoherentes" las argumentaciones expuestas por Cs para no apoyar la moción de censura.

"Que hable de la necesidad de negociación cuando el portavoz de Cs todavía es teniente de alcalde no tiene sentido. Si hubiese tenido la más mínima voluntad de que Bascuñana asumiese su responsabilidad, (López-Bas) habría dimitido y abierto un escenario de respaldo a esta moción de censura", ha dicho Bernabé.

También ha insistido en la idea de los socialistas de que Cs "prefiere mantener a un Emilio Bascuñana políticamente moribundo durante un año para seguir desgastándole, antes de favorecer una regeneración política para el municipio".