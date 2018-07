Filipinas vuelve a conquistar al público de las Eras de la Sal

La University of Santo Tomás Singers conquistó al público que acudió a las Eras de la Sal con su atractiva manera de interpretar las habaneras y un buen repertorio de polifonías clásicas. Después con un despliegue de folclore filipino, acompañado de instrumentos tradicionales. Algo que siempre agradecen los espectadores más allá de las composiciones de habaneras obligadas o las polifonías más trilladas. Más de mil espectadores acudieron a la que era la segunda gala del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja. Este coro asiático arrasó en el Certamen de Habaneras de 2010. Y actuaba fuera de concurso. La participación de este coro era una de las novedades de 64º del Certamen, tras la apertura de ayer con los coros locales. Hoy comienza la fase de concurso con la actuación de Avor Chamber Choir de Ucrania; The Choir of Beijing University of Techonology de China; y KUD Branco Cvetkovic de Belgrado.

Además, ayer se inauguraba en la Sala de Exposiciones Vista Alegre el V Congreso Internacional de la Habanera, una de las actividades paralelas que acompañará a la 64ª edición del certamen y en la que participan una treintena de personas.