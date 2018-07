La alcachofa busca aumentar la producción y ampliar mercado con variedades híbridas

La UMH aborda los retos de futuro de la hortaliza a través de nuevas aplicaciones tecnológicas.

El sector agrícola de la Vega Baja se enfrenta al reto de seguir potenciando uno de sus cultivos estrella, el de la alcachofa, aumentando el volumen de producción y generando nuevas variedades para incrementar cuota de mercado, sobre todo en el extranjero. La cosecha de la variedad tradicional, la Blanca de Tudela, continúa siendo la más demandada en el territorio nacional para consumo en fresco, pero los investigadores destacan la oportunidad de introducir semillas híbridas que permiten modificar en parte los ciclos de producción, extender las plantaciones a otras zonas geográficas o ajustar las características del fruto a las necesidades de la industria conservera, que comercializa el 35% del total de la cosecha.

La Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) celebró ayer las Jornadas de Transferencia Tecnológica de la Alcachofa para abordar las claves de futuro de este cultivo, que requiere de un nuevo impulso para posicionarse en el mercado global. Durante la última cosecha, la de 2017/2018, la Vega Baja obtuvo 26.000 toneladas de este producto pero los precios cayeron un 15% en relación debido a la fuerte competencia de países como Perú o Egipto. La falta de agua también ha sido uno de los factores que han perjudicado al rendimiento de las plantas en el último año, que ha sido menor de lo habitual. Esos dos parámetros, el del riego y el del volumen de producción, fueron algunos de los abordados ayer en la EPSO, donde se reunieron investigadores y productores para exponer los últimos estudios relacionados con la alcachofa. De igual forma, se presentó el X International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives, un congreso internacional que acogerá Orihuela el próximo año.



Esquejes

Hasta el momento la mayor parte de alcachofas de la Vega Baja no se plantan mediante semillas, sino a través de esquejes. Cuando la planta deja de producir, en torno a marzo o abril, se extrae una parte con la raiz, y se somete a un proceso para que brote de nuevo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, se están utilizando cada vez más las variedades que brotan a través de semillas, como las tipo «symphony» o «imperial star». El investigador de la Estación Experimental Agraria de Elche Joaquín Parra, destacó ayer en su ponencia que esos nuevos cultivos presentan ventajas que no deben pasar inadvertidas. Una de las principales es que se pueden utilizar «en suelos que están cansados y han perdido producción» tras haber sido cosechados de forma reiterada con alcachofas tradicionales. «Con ello podríamos aumentar las cosechas dado que ahora se ha producido un descenso y el rendimiento está bajando».



Nuevas zonas

Estas nuevas variedades ofrecen también la posibilidad de desarrollar distintos calendarios de cultivo. Aunque la alcachofa tradicional solo crece en invierno, «se podría llevar a zonas con menor temperatura, como la de Villena, que registra noches más frescas, y se podría realizar un ciclo más precoz para empezar a producir antes de octubre», que es cuando comienza la recolecta habitual.

De igual forma, este tipo de semillas permiten abordar nuevas posibilidades para la industria conservera, que precisa de unas características determinadas de producto, y las variedades pueden orientarse a lo que exige el mercado. Otra de las ventajas es que su cosecha no se produce de forma escalonada, sino concentrada en un menor espacio de tiempo, por lo que si se plantan al inicio de temporada, cuando hay mucha demanda y poca oferta, se obtiene una mayor rentabilidad. También se destacó que con las semillas es que se evita el peligro de que se contagien hongos o enfermedades al trasladar el material vegetal de una finca a otra. En definitiva, según resumió Parra, se trata de combinar todas las posibilidades y seguir investigando para que la Vega siga siendo un referente al frente de la alcachofa.