Habaneras, encuentro internacional de coros en Torrevieja

Una de las formas con las que Torrevieja mantiene su historia y sus orígenes es a través del lenguaje más universal: la música. Esto lo consigue desde un emplazamiento, las Eras de la Sal, que devuelve a su origen a la ciudad para mantener viva su historia. En este lugar, desde 1777, se almacenaba la sal de las salinas que se trasportaban en barcazas a los barcos que esperaban en la bahía para llevar el que fue el oro blanco a lugares como Cuba. Los marineros, cuando regresaban lo hacían cargados de tabaco y azúcar, pero además con cantos repletos de amor y nostalgia bajo ritmos dulzones y evocadores que habían aprendido en los puertos cubanos.

Esos cantos se transmitían de forma oral y con el paso de los años se consolidó y popularizó entre las torrevejenses y torrevejenses.



Así es como nace la habanera, y en 1955 se entonaron las obras «La Paloma» y «Tu» como dos de las composiciones obligatorias en la primera edición del certamen. Se celebró en el desaparecido escenario del Paseo de Vista Alegre. Las Eras de la Sal no cesó su actividad hasta tres años más tarde. Es en este recinto centenario, y desde hace años, donde se celebra el 64º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja. Esta cita adquiere un carácter especial no solo por el plano emocional e histórico por ser la identidad y seña de la ciudad, sino también el coral.

Doce agrupaciones contribuirán a este designio desde el próximo domingo 22 de julio al sábado 28. Por este certamen, desde que en 1990 adquirió el carácter internacional, han pasado agrupaciones de todos los continentes. En esta edición las corales proceden de Filipinas, Ucrania, China, Serbia, Rumania, Bielorrusia, México, Colombia, España, Indonesia y Macedonia.



La primera jornada, el domingo, actuarán seis corales locales, una de las dos citas que están fuera de concurso. La segunda, el lunes, la protagonizará, exclusivamente, la University of Santo Tomas Singers, de Filipinas, reputada y galardonada con los mejores reconocimientos a nivel mundial.



Del martes al viernes será el turno de las agrupaciones que entran en concurso. En cada una de esas veladas, a partir de las 23:00 horas, actuarán tres corales. Hay dos participantes españolas, de Murcia y Asturias. La jornada del sábado está programada como la ceremonia de entrega de premios.

Un coro repleto de galardones por el mundo

La University of Santo Tomas Singers de Filipinas actuará como invitada. información

Las actividades que enriquecen el certamen

El coro invitado para esta 64ª edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja cuenta con un currículum repleto de reconocimientos internacionales. La University of Santo Tomas Singers de Filipinas regresa a Torrevieja, donde en la edición 56 obtuvo el primer premio, para deleitar al público asistente con la excelencia que desde 1992 -año en el que se fundó- ha ido adquiriendo.El público que acuda el próximo lunes a las Eras de la Sal podrá disfrutar de una velada exclusivamente con la actuación de esta coral. El programa está compuesto por dos partes. En la primera interpretarán once obras, siendo la última antes del descanso una de las obras obligadas en el primer Certamen de Habaneras de Torrevieja, que se celebró en 1955, «Tu». En la segunda parte interpretarán siete obras, de carácter más internacional.Este coro está formado por estudiantes y exalumnos de diferentes facultades del «Pontifical and Royal University of Santo Tomas», la universidad más antigua de Asia. Su excelente ejecución de las obras corales le ha llevado a ser considerada una de las mejores agrupaciones en su estilo a nivel mundial. Han obtenido primeros premios en numerosos certámenes internacionales, pero el mayor reconocimiento lo consiguió al ganar en dos ocasiones el prestigioso premio «Choir of The World Grand Prize - Luciano Pavarotti Trophy» en la competición coral internacional más antigua del mundo, el «Llangollen International Musical Eisteddfod» en Gales.Es el único coro que lo ha conseguido en dos ocasiones. Las diecinueve giras que han realizado les han llevado por casi toda Europa, Asia y Estados Unidos.

Durante estos días en los que se va a celebrar el certamen, diversas actividades están programadas en distintos puntos de la ciudad y de variada naturaleza. Son unas actividades paralelas que van a enriquecer el certamen y acaparar todas las miradas del mundo coral.



El 23 y 24 de julio, la Sala de Exposiciones Vista Alegre acoge el V Congreso Internacional de la Habanera, organizado por el Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, la Asociación Internacional de la Habanera y la Universidad de Alicante. Se tratará el fenómeno de la habanera en España y se analizará sus distintas manifestaciones.



Del miércoles al sábado, el Palacio de la Música será el escenario del VII Curso Internacional de Técnica Vocal e Interpretación de Torrevieja, dirigido a cantantes profesionales y estudiantes.

Por otro lado, desde el pasado 16 de julio y hasta mañana se celebra la III edición de las Jornadas Hispanocubanas de Ida y Vuelta.



Una serie de actividades que tiene como objeto fomentar, explorar y celebrar el mestizaje entre los pueblos de España y Cuba a través de un encuentro cultural basado en conferencias universitarias, cine, gastronomía, una exposición de arte plástico, arte callejero, actividades para niños y padres y sobre todo, música. Una de las tantas cosas que unen ambos pueblos.

José Manuel Dolón, Alcalde: «Las Habaneras son nuestra marca y nos hacen internacionales»



Ucrania, China, Serbia, Rumanía, Bielorrusia, México, Colombia? El Certamen sigue siendo un punto de referencia en el plano del canto coral a nivel mundial. ¿Cómo consiguen que coros de todos los rincones del mundo participen cada año?

Trabajando día tras día. En la organización del Certamen trabaja muchísima gente para que a nivel musical tengamos a las mejores corales del mundo. La Comisión Técnica del Patronato hace una labor de investigación y selección imprescindible y valora las más de cien solicitudes que se reciben porque los mejores coros del mundo quieren venir a Torrevieja. Además, el Patronato Municipal hace un trabajo logístico y organizativo que hemos logrado difundir a cualquier rincón del mundo.



¿Es esta multiculturalidad que nutre el Certamen un fiel reflejo de la sociedad torrevejense?

Torrevieja es una ciudad acogedora, siempre lo ha sido. Convivimos más de 113 nacionalidades y más del 40% de nuestra población ha nacido en un país que no es España. Y desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que esta es una de las riquezas de nuestra ciudad. En nuestros orígenes como exportadores de sal, venían barcos de todos los rincones del mundo y los marineros ya estaban integrados en nuestra ciudad. Por lo que sí, yo creo que el Certamen es un reflejo de nuestra ciudad.



¿Cómo describiría las Habaneras para quien nunca ha oído hablar de ellas?

Es una pregunta difícil porque muchas veces cuando explicas qué son las Habaneras, no sabes qué hay de subjetivo y qué de objetivo en esa descripción. Las Habaneras son nuestra marca y nos hacen internacionales. Nosotros hemos nacido con la habanera como música de fondo y hemos crecido con ellas, pero para quien no tiene ese componente emocional le diría que este es uno de los mejores certámenes del mundo de canto coral y que no se lo puede perder.



Y para quien sabe de su existencia, como de personas de la comarca y la provincia, y nunca han acudido.

Siempre digo que todo el mundo debería, por lo menos, vivir una velada de este Certamen. Muchas personas piensan que una noche de Habaneras es simplemente escuchar un buen concierto. Pero este Certamen es mucho más. Habaneras es una experiencia en la que todo un pueblo se encuentra con sus raíces a la orilla del mar, y en ese encuentro participan unos mediadores de lujo: las mejores corales del mundo.



¿Qué representa y significa para la ciudad la celebración del Certamen?

Lo representa todo. Para que cada edición salga perfecta se trabaja durante dos años, imagina si es importante para esta ciudad el Certamen. Es nuestro reflejo como pueblo. Es el reflejo de nuestros antepasados, de nuestra familia y a través de él Torrevieja ha llegado a todos los rincones del mundo.



¿Cómo describiría una velada en las Eras de la Sal escuchando coros de cualquier parte del mundo?

Una velada es el concierto de unos grandes coros, pero una velada también es sentir la brisa del mar, escuchar el sonido de los mástiles de los barcos o ver sobre el escenario a corales que se han desplazado cientos o miles de kilómetros para ofrecernos una experiencia única a través de sus voces. El Certamen es música, pero sobre todo es sentimiento y hermandad.



Han retomado las jornadas Hispanocubanas de Ida y Vuelta. ¿Cuáles son sus principales objetivos?

Ida y vuelta comenzó hace tres años y la acogida siempre ha sido espectacular. Nació con la intención de acompañar al Certamen desde una perspectiva más innovadora en la que la fusión cultural entre Cuba y Torrevieja también fuese la protagonista, pero lo hace desde distintas disciplinas y géneros. Estas jornadas celebran y exploran la fusión entre dos pueblos.



Además, este año, durante la semana de celebración del Certamen, Torrevieja acoge el V Congreso Internacional de la Habanera y el VII Curso Internacional de Técnica Vocal e Interpretación de Torrevieja. ¿Un acicate más para calificar a Torrevieja durante esos días como el epicentro mundial de la música coral?

Sin ninguna duda. Son actividades paralelas al Certamen con las que se consigue que a lo largo de una semana en Torrevieja se respiren habaneras. El curso se ha consolidado y cuenta con profesores de altísimo nivel, por eso en cuanto se abrió el plazo de matrícula, se agotaron las plazas debido a la calidad de la formación que se ofrece. Además, es un honor para la ciudad ser sede del V Congreso Internacional de la Habanera con ponentes de ese prestigio.

PROGRAMA DE ACTUACIONES

Siete jornadas. El programa del certamen acoge siete jornadas, en las que en cuatro actúan las participantes en el concurso.

Domingo, 22 de julio

- Actuación fuera de concurso de los coros locales:

- Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente.

- Masa Coral «José Hódar».

- Agrupación Coral «Manuel Barberá».

- Coral Torrevejense «Francisco Vallejos».

- Coro «Maestro Casanovas».

- Orfeón de Torrevieja.

- Interpretación de los himnos a cargo de la Unión Musical Torrevejense.

H 23:00

Lunes, 23 de julio

- Actuación fuera de concurso del coro

University of Santo Tomas Singers (Filipinas).

H 23:00

Martes, 24 de julio

- Tavor Chamber Choir (Ucrania).

- The Choir of Beijing University of Technology (China).

- KUD Branko Cvetkovic Belgrado (Serbia).

H 23:00

Miércoles, 25 de julio

- Corul Cantarad (Rumanía).

- The Girl´s Choir «Raniza» (Bielorrusia).

- Orfeón Universitario Puebla (México)

H 23:00

Jueves, 26 de julio

- Coro Universidad Autónoma de

Bucaramanga - UNAB (Colombia).

- Xolo Voces Blancas. Murcia (España).

- Maranatha Christian University Choir

(Indonesia).

H 23:00

Viernes, 27 de julio

- Female Chamber Choir Sv. Zlata Meglenska (Macedonia).

- Grupo Vocal «Amitié». Asturias (España).

- University of Philippines Singing Ambassadors (Filipinas)

H 23:00

Sábado, 28 de julio

- Gran gala coral.

- Ceremonia de entrega de premios.

- Ceremonia de clausura.

H 23:00

Entradas



Hoy finaliza el plazo para comprar los abonos. Precios: Bloque 1, 56 euros –general- y 32 euros -jubilados. Bloque 2, 49 euros –general- y 28 euros -jubilados. Precios por días: Del 23 al 27 de julio, 7 euros –general- y 3,5 euros -jubilados. La gala de apertura y de clausura, 14 euros -general y 7 euros -jubilados.