La reurbanización de Mar Azul tendrá que esperar

El presupuesto era de 1,5 millones de euros.

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), anunció ayer que el Ayuntamiento ha paralizado un proyecto que «hace inviable el cumplimiento de la regla del gasto y que se enmarca en las restricciones que impone el Plan Económico Financiero, aprobado por el Consistorio». Este es el motivo que impide que se ejecute la actuación que se iba a hacer de la mano de la Diputación: la reurbanización del sector y plan parcial Mar Azul y las casas de Lo Ferrís que «se aplaza de momento». La inversión prevista para esta obra era de 450.000 euros por parte de la Diputación y de 1.515.865 euros por parte del Ayuntamiento, una cuantía que Dolón ha dicho que «es imposible ejecutar dentro de este año y así se lo comunicamos ayer a la Diputación. El anteproyecto está prácticamente redactado pero he dado la orden de su paralización», añadió. El alcalde explicó que esta actuación se puede atrasar en el tiempo ya que se trata de una obra que requiere una inversión de una cuantía «muy superior a la de otras actuaciones muy importantes».



El paseo de Punta Margalla

Dolón considera que «hay que parar donde se puede parar y entendemos que esta es una de las inversiones que hay que aparcar en este momento». Añadió que, a raíz del Plan Económico Financiero, hay muchas actuaciones que se han recortado e incluso eliminado y «esta es una de las que dejamos en suspenso, pero no significa que no sea importante ni que no hay que hacerla», matizó, indicando que otras zonas residenciales de la ciudad están en peores condiciones. El alcalde aclaró que «no es ningún drama» ni es la primera vez que sucede. Ha puesto como ejemplo que está sin ejecutar el Paseo de Punta Margalla desde 2012, que también tiene que financiar la Diputación.

El impulsor de este proyecto como alcalde fue Eduardo Dolón, ahora diputado provincial. Tras un modificado del presupuesto al alza el proyecto sigue sin ponerse en marcha.