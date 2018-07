Cambiemos urge la gestión pública de las instalaciones

? Cambiemos Orihuela, en la oposición, exigió ayer al gobierno local (PP y Cs) que el Centro Deportivo Municipal de Orihuela Costa pase a ser gestionado de forma pública y no se vuelva a privatizar para que pueda ser utilizado «con precios más asequibles para la ciudadanía, con transparencia y pensando en el bien común del municipio, no en el negocio de unos pocos». Desde la formación se recordó que durante toda esta legislatura han denunciado incumplimientos de la empresa y creen que con este procedimiento iniciado se les ha dado la razón. Valoran que Orihuela tiene «un grave problema en cuanto a las privatizaciones que el Ayuntamiento no controla ni fiscaliza y que permite abusos por parte de algunas empresas».