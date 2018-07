Callosa de Segura lanza una campaña para prevenir las agresiones sexistas en fiestas

El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha creado la campaña 'No es no. Por unas fiestas libres de agresiones sexistas', de cara a las próximas fiestas patronales y de Moros y Cristianos en honor a San Roque, que darán comienzo el próximo 5 de agosto.

Con el objetivo de "tener una fiestas responsables y respetuosas", la campaña se compone de tres mensajes. Uno dirigido al agresor, para que sea consciente de que ciertas conductas, aún normalizadas, son agresiones; a la persona agredida, con el fin de empoderarla y pueda enfrentar cualquier situación; y, por último, a la ciudadanía en general, para que no tolere ningún comportamiento sexista.

La iniciativa tendrá visibilidad gracias a unas pulseras en las que figuran el eslogan "NO es NO", que se repartirán, de forma gratuita, entre quienes participan en la fiesta. Además, se editarán y difundirán unos folletos de bolsillo y se colgará cartelería y pancartas con el lema en los puntos donde se concentran los principales actos y en el Punto Violeta que se instalará al efecto.

Asimismo, desde la Concejalía de Igualdad se ha elaborado un protocolo de actuación para la atención de cualquier agresión sexista que ocurra en la localidad.



#NoesNo

Igualmente, se enviarán mensajes en redes sociales con el hashtag #NOESNO del tipo: "No te pases, acosar no es ligar"; "No te calles. No es no" o "Presta ayuda, no seas cómplice".

La Campaña se ha llevado a cabo en coordinación con la Policía Local, Cruz Roja Local y la Asociación de Moros y Cristianos San Roque. Contando, además, con la colaboración de personal del programa Técnico Superior de Promoción en Igualdad de Género del IES Gabriel Miró de Orihuela.

De esta forma, el Ayuntamiento y la Concejalía de Igualdad pretenden transmitir su firme compromiso con la prevención y la erradicación de cualquier comportamiento sexista.