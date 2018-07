À Punt llama «trabajador zombie» a Emilio Bascuñana en uno de sus programas

A Emilio Bascuñana, el polémico asunto de que estuvo varios años sin acudir a su puesto de trabajo en la Dirección Territorial de Sanidad antes de ser alcalde de Orihuela, le está suponiendo un deterioro de su imagen pública, hasta el punto de que no ha dudado en amenazar a los medios de comunicación que publicaran lo que considera «mentiras y medias verdades» en relación a este asunto. Y, a buen seguro, no le habrá gustado el «mote» que le han puesto algunos de esos medios, entre los que se encuentra la televisión pública valenciana À Punt, que en la emisión del pasado miércoles del programa «À Punt Directe» no dudó en mantener durante unos segundos un rótulo en el que llamaban al alcalde oriolano «trabajador zombie», mientras los tertulianos hablaban sobre la complicada situación en la que se encuentra Bascuñana tras el informe de Sanidad.

En concreto, el rótulo, refiriéndose a la presentación de una moción de censura por parte de PSOE y Cambiemos, mostraba que «Bascuñana es conocido como el trabajador zombie porque durante siete años estuvo cobrando sin ir a trabajar». En este programa, en el que intervino en directo el portavoz de Cambiemos, Karlos Bernabé, se sobreimpresionó también el titular de un diario digital que se refería a Bascuñana con el mismo calificativo.