La mesa de accesibilidad se convoca cinco meses tarde para tratar asuntos de la temporada estival ya iniciada

La Mesa Municipal de Accesibilidad de Orihuela ha tenido que esperar siete meses para volver a ser convocada, después de que la última se celebrara el 17 de noviembre de 2017. A pesar de que está establecido que debe celebrarse cada tres meses y, por tanto, deberían haberse reunido las partes en febrero, la concejal de Bienestar Social, Sabina Galindo (PP) no las ha citado hasta el próximo 27 de julio a las 10.30 horas en el Ayuntamiento de Orihuela Costa. Un retraso no justificado para la oposición. En un primer momento, la reunión se había dispuesto para el 18 de julio, en plenas fiestas de Moros y Cristianos en la localidad y, según dice la propia edil en la convocatoria, se cambió de fecha «por motivos de agenda de las asociaciones». Una excusa que no vale para la concejal del PSOE, María García, que señala que «la mesa de accesibilidad se tiene que convocar cada tres meses y el que pueda va y el que no pueda no, y ahí está Adis que solo ha ido una vez y no por eso se han cancelado».

Pero lo que resulta más rocambolesco es que en esa mesa de accesibilidad se vayan a tratar asuntos «de cara a la nueva temporada estival 2018», según se indica en la convocatoria, cuando ésta se inició hace ya un mes. Y es que cuando se reúnan las partes será ya casi agosto. En la misma se hablará de la instalación de plataformas y material para baño adaptado y la accesibilidad a los chiringuitos en las playas, que aún no se han abierto porque no están adjudicados.

Los puntos del orden del día de esta tardía mesa de accesibilidad darán pocas soluciones a los problemas que las asociaciones plantearán en la misma, ya que se habla del «estudio» o del «análisis». Es el caso del tercer punto, el estudio de la situación de la ordenanza sobre licencias de apertura y ocupación de vía pública para el acceso a edificios y terrazas accesibles.

Pocas soluciones

Las asociaciones de discapacitados piden la instalación de plataformas de madera al nivel de la acera en las terrazas de los bares, lo que la ordenanza no permite, ya que señala que la instalación de mesas y sillas es temporal y después debe dejarse espacio para aparcar. «Esto se está incumpliendo aunque no haya plataformas de madera porque hay maceteros de hormigón que no se quitan y tampoco permiten aparcar, incumpliéndose la ordenanza sistemáticamente». El edil de Urbanismo, Rafael Almagro, se comprometió en la última mesa de accesibilidad, en noviembre, a cambiar la ordenanza y llevarla al último pleno de 2017, pero han pasado 6 meses desde entonces y en la reunión del 27 de julio solo se hablará del «estudio» de lo que dice la ordenanza. Tampoco se dará una solución inmediata a la escasez de aparcamientos para minusválidos en Orihuela Costa.

Una asociación de la zona ha presentado un escrito que tan solo se analizará en la mesa de accesibilidad. «¿Qué aparcamientos van a dar ya casi en agosto, con la costa llena de gente, cuando han tenido 7 meses para buscar una solución?», se pregunta María García. «La mesa de accesibilidad se va a convocar tarde, sin haber trabajado y con unos puntos que no solucionan los problemas planteados», concluye la edil socialista.