El alcalde ordena que se deje de pagar a dos mandos de la Policía un complemento por duplicado

El PP llevó al pleno este cobro irregular de ambos funcionarios.

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez (PSOE), ha dado la orden para que, a partir de este mes de julio, los dos mandos más importantes de la Policía Local dejen de percibir el complemento de disponibilidad que se les venía pagando desde hace casi un año. El Partido Popular había denunciado la situación tras señalar la Interventora municipal que ambos estaban cobrando por duplicado ese plus, ya que en su nómina ya se establecía un complemento de disponibilidad a través de la RPT que tienen ellos.

Los funcionarios afectados son el Intendente y el Inspector, que en la nómina de este mes ya no verán reflejada esa cantidad que percibían por el complemento duplicado. Para el portavoz del PP en Rojales, que ha desvelado ese pago irregular, es «de justicia la rectificación del alcalde de la bolsa de horas extraordinarias de Policía Local». Los populares consideran que sus denuncias públicas sobre este cobro por duplicado ha sido lo que ha hecho rectificar al regidor y ordenar que se les deje de abonar ese dinero. «Los populares cumplimos con nuestra misión de controlar que el equipo de gobierno cumpla con sus deberes sin desviar ni un euro de las necesidades de los rojaleros», indicó Ros.

Los dos mandos de la Policía Local tienen reconocida en su RPT la exclusividad y disponibilidad, por lo que cobran un plus todos los meses, pero, además, venían cobrando la bolsa de disponibilidad que cobran los agentes de base. Esta situación fue alertada por Intervención, que ha puesto varios reparos a que el Ayuntamiento estuviera pagando esos pluses por duplicado desde agosto de 2017.

Los populares llegaron a presentar una moción para que el alcalde rectificara y ordenara quitar de las nóminas de los dos mandos policiales ese complemento cobrado por duplicado. «La rectificación del alcalde se produce después de las denuncias públicas del Partido Popular ante unos pagos que no eran correctos, según comentó también la interventora municipal, y que esperamos que ya no se repitan más», señaló el portavoz del PP local. El regidor, no obstante, ha tardado varias semanas en dar la orden.



Disculpas

El portavoz popular, además, exige al alcalde «que pida disculpas» a los concejales de su partido «por acusarnos de realizar una caza de brujas contra dos funcionarios públicos cuando nuestro único objetivo era una mejor gestión del dinero de todos los vecinos». Ros considera que el regidor podría haber actuado antes, tras sus primeras denuncias, pero que no fue así y que él recibió críticas del equipo de gobierno.

Ros dijo que «la primera misión del equipo de gobierno es cubrir las necesidades de los vecinos, solucionar sus problemas y proyectar a Rojales para conseguir más empleo, riqueza y bienestar, para lo que hay que realizar una correcta gestión de las arcas municipales y evitar pagos innecesarios o erróneos como era el caso».

Los populares, a su vez, quisieron resaltar «la profesionalidad de todos los funcionarios municipales y mostrarles su apoyo», y quisieron dejar claro que «lo único que han hecho, respecto a este asunto, es defender el interés general y denunciar la irregularidad que estaba cometiendo Antonio Pérez todos los meses y que ahora se va a corregir», concluyó el portavoz del grupo municipal del PP.