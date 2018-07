El Ayuntamiento de Torrevieja reitera a Costas la necesidad de un nuevo paseo peatonal en La Mata

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para informar sobre la situación de la senda peatonal de La Mata, un paseo que ha solicitado a la Dirección Provincial de Costas que se haga nuevo una vez que se ha superado la vida útil del mismo "y que su estado no permite el mantenimiento". El primer edil ha remitido un proyecto elaborado por los técnicos municipales a Costas después de que en la última entrevista que mantuvo en Alicante se denegara la posibilitad de hacer un paseo nuevo.

La Plataforma Independiente de la Mata y el Partido Popular llevan meses cuestionando el mal estado de la senda peatonal. El primer colectivo difundió hace unos días una imagen en la que una vecina realizaba el trabajo de fijar con clavos los tablones de madera sueltos.

El primer edil ha dicho que esta senda "es un tema que me preocupa mucho porque está generando molestias a los usuarios y sobre todo está provocando daños a las personas por su mal estado. Es motivo de reclamaciones patrimoniales y muchas personas lo están sufriendo", ha dicho Dolón al tiempo que ha informado de que hace unos meses, junto con el edil de Playas y técnicos municipales mantuvo un encuentro en Costas en el que ya se rechazó la sustitución completa del paseo

Ahora, por escrito ha propuesto una reunión para "sentarse a hablar sobre hacer un paseo nuevo porque este está obsoleto y completamente superado, su deterioro no permite el mantenimiento. Los materiales tienen una vida útil, una duración y en este caso, además, están sometidos a unas condiciones muy desfavorables, junto al mar, con mucho uso, con temporales, inclemencias meteorológicas" no es una infraestructura para toda la vida, tiene fecha de inicio y de caducidad".

Sin embargo, desde la Dirección Provincial de Costas "se lavan las manos" y se amparan en que existe un convenio por el que este organismo construía la senda peatonal y el Ayuntamiento asumía el mantenimiento "pero la realidad es que por muchas púas, tornillos y tableros que se sustituyan o se cambia entero o el daño que provoca no lo puedes evitar", ha añadido Dolón.

El primer edil ha reiterado en un escrito dirigido a Costas la necesidad de que se produzca una reunión para abordar la ejecución de un nuevo paseo y para que se conceda "de forma prioritaria su autorización". Respecto a la financiación, el alcalde ha dicho que "si el Ayuntamiento tiene que hacer una inversión duradera para no tener que hacer un esfuerzo inversor continuo que no vale para nada, la hará". En su comparecencia ha insistido en que el paseo "hay que cambiarlo entero, con materiales que duren en el tiempo, más rígidos y con menos deterioro. En esa dirección es en la que queremos ir y en la que estamos trabajando desde hace tiempo".

El escrito dirigido a Costas es una petición del alcalde para ejecutar un nuevo paseo "porque no podemos mantenernos en esta situación –ha dicho-. No somos indolentes ante el daño de la gente, la senda no está transitable y las sentencias por responsabilidad patrimonial así lo dicen, las de ahora y las de hace años, pero cada año que pasa es peor. El paseo no es recuperable", ha afirmado.

Por último, Dolón ha asegurado que su pretensión era "haberlo podido cambiar antes del verano y desde Costas se nos denegó la posibilidad", ahora la situación también puede retrasarse por la "comprensible sensación de interinidad" tras el cambio de Gobierno y a la espera de que desde el Ministerio se, "ratifique o no a los nuevos altos cargos de este organismo".