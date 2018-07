El PP pide explicaciones por la "perdida" de la Noche de Habaneras en la Playa en Torrevieja

Domingo Soler, responsable del Patronato de Habaneras, dice que la edición de 2015 no le gustó, y asegura que habrá conciertos de coros locales en los paseos marítimos coincidiendo con el Certamen Internacional sin concretar cuándo y dónde

El edil Luis María Pizana (PP) lamentó ayer "la pérdida de las habaneras en la playa después del episodio incalificable del año pasado de sustituirlas por las habaneras en el paseo Vistalegre". El concejal señaló que "no podemos olvidar que en palabras del responsable del Patronato de Habaneras, Domingo Soler, la Noche de Habaneras en la Playa es una cita, que se ha vuelto imprescindible para los amantes de la habanera y de las tradiciones torrevejenses, es mágica en la que se recupera la esencia de la habanera, llevamos el escenario junto al mar y los amigos se reúnen para compartir momentos y cenar entre nuestro canto y el oleaje del mar. Y esta imprescindible cita debería haberse celebrado el pasado fin de semana o el próximo como era habitual. Ni sucedió una cosa, ni va a suceder la otra".



Casi coincidiendo con estas críticas se están difundiendo en redes sociales unos mensajes que animan a realizar el próximo domingo una quedada en la playa del Cura para cantar habaneras. El texto del mensaje dice que desde hace más de 25 años venía siendo una tradicióon cantar habaneras en la playa". Y añade: "Ese día todo el pueblo bajaba a reunirse con amigos y familia a la Playa del Cura y queremos continuar haciéndolo.Cantar al ritmo de las olas Torrevieja, la Dulce Habanera o Golondrina de amor, es vivir la habanera del pueblo. Muchos componentes de coros de Torrevieja estamos dispuestos a cantar en la playa como hace 25 años, por eso te animo a acompañarnos al ritmo de habaneras el próximo Domingo 15 de Julio a partir de las 21h en la Playa del Cura. ¡Te esperamos!".



Para Pizana "es inaceptable que no se celebren las Habaneras en la Playa y debería tener como consecuencia inmediata la dimisión tanto del Presidente del Patronato de Habaneras, José Manuel Dolón (Los Verdes), como de su Vicepresidente, Domingo Soler (APTCe), por un flagrante incumplimiento de sus estatutos", que recogen, aseguró, como fines del organismo la organización anual del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, del Certamen Infantil y Juvenil de Habaneras y de la Noche de Habaneras en la Playa. Además de la colaboración y potenciación de las corales locales, "así como la promoción y difusión de la habanera a nivel mundial".



El edil popular destacó que "nada se puede esperar de quienes no respetan ni lo que, según ellos mismos, crearon y ahora se cargan sin menor rubor y sin dar ninguna explicación al Consejo de Administración del Patronato", en alusión a la gestión durante muchos años del Certamen por parte de Domingo Soler, cuando era edil del PP.





Lo que dice Soler

Pizana recordó el compromiso que los actuales dirigentes del Patronato hicieron al respecto de una mayor presencia de corales nacionales en el tornavoz de las Eras de la Sal, "otra cuestión más a añadir a su lista de promesas incumplidas, circunstancia a la que por desgracia nos vamos acostumbrando los torrevejenses. Este año volverán a participar tan solo dos corales nacionales del mismo modo que sucedió en la pasada edición".ha eludido la polémica en sus últimas comparecencias sobre este asunto. Cuando presentó la actual edición del Certamen Internacional pasó de puntillas sobre el asunto anunciando actuaciones de coros en la fachada marítima patrocinadas por una empresa. Sin concretar cuándo se realizarán y dónde. En otra rueda de prensa para presentar el V Congreso de Habaneras dijo que no se hace laen al playa porque "en 2015 no me gustó". También que "ya se sabía" que no se iba a celebrar este verano, aunque los miembros del Consejo de Administración del Patronato no fueron informados. Todo sin detallar dónde y cuándo serán los conciertos de coros en la fachada marítima patrocinados por una empresa. A continuación, sin dar más explicaciones sobre la supresión de la noche de habaneras, solo se refirió al, desde donde se critica su gestión con ironía: "Soy ecologista, son una especie en extinción y hay que protegerlos porque quiero que repitan en la oposción. Son como gaviotas de Audouin".La celebración de la Noche de Habaneras en la playa no pasaba por sus mejores momentos en los últimos años, incluido los del mandato anterior. Además de plantear problemas de autorizaciones con Costas para ubicar el escenario, su sabor más tradicional, el de la asistencia de vecinos de Torrevieja se había difuminado con menos respaldo popular, aunque todavía la playa acogía a cientos de personas para escuchar a los grupos locales.