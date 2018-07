PSOE y Cambiemos anuncian la moción de censura contra el alcalde de Orihuela

El PSOE ha formalizado una moción de censura contra el alcalde Emilio Bascuñana (PP), que cuenta con el respaldo de Cambiemos, y que se ha desencadenado tras desvelarse por parte de la Conselleria de Sanidad en en un pleno del Consell que el primer edil estuvo supuestamente 4 años cobrando por una plaza en la Conselleria de Sanidad sin acudir a trabajar. La iniciativa no prosperará sin el apoyo de Ciudadanos.

Los socialistas, como anunciaron la semana pasada, se han reunido hoy con Cambiemos Orihuela y también con Ciudadanos Orihuela, para hacerles entrega de un documento previo a la moción de censura, que recoge "todas aquellas acciones e iniciativas que desde el PSOE consideramos son las que avalan y justifican una alternativa en el Gobierno de Orihuela". PSOE y Cambiemos suman 11 votos. El PP cuenta con 11 y Cs con otros tres. Además está el voto de la concejal Pepa Meroño de Foro Democráta. La moción, para gobernar lo que resta de mandato, 9 meses, no prosperará sin el apoyo de Cs.

El documento fija unos "objetivos mínimos" a alcanzar en lo que queda de legislatura, con las premisas, entre otras, de conformar un gobierno "limpio y estable, fuera de escándalos", "situar las necesidades de la ciudadanía en el centro de la gestión política" y a nivel a nivel presupuestario "ejecutar las inversiones pendientes presupuestarias" sin renunciar a contar con presupuesto para este año. Otro de los objetivos es conformar un gobierno local "feminista"y "comprometido con la Igualdad".

El PSOE cree en la necesidad de un cambio en el gobierno basado en la responsabilidad con la ciudadanía pero sobre todo que devuelva la dignidad a una institución como es la alcaldía de Orihuela. "Hemos sido serios y responsables desde el primer minuto que estalló en prensa las graves acusaciones que recaen sobre Emilio Bascuñana, ahora ya no hay excusa de alargar esta situación y sobre todo de que Bascuñana se mantenga ni un minuto más al frente del Ayuntamiento de Orihuela", aseguran los socialistas.

La misma formación asegura que en este mandato Orihuela ha tenido un gobierno que pese al apoyo del partido que permitió su gobernabilidad, Ciudadanos, "ha estado roto desde el principio, hemos asistido como cada vez que el PP ha gobernado en Orihuela, a guerras internas, fracturas y ataques desleales entre sus concejalas y concejalas".

Algo, aseguran, que afecta a la gestión de las diferentes áreas o incluso a la presentación de presupuestos por parte del Alcalde que "reflejaban sus luchas y que únicamente premiaban a sus concejales y concejalas afines. Ha sido inevitable que todas estas guerras hayan restado tiempo de trabajo, afectando claramente a nuestros vecinos y vecinas".

Lo que ha motivado la moción de censura que "ofrecemos desde el PSOE es la deslealtad, falta de explicaciones y lo más grave las mentiras del alcalde, Emilio Bascuñana. Esta situación política no es fácil. A nosotros nos gustaría que todos los grupos municipales apoyaran esta propuesta y que se permitiese el cambio que Orihuela necesita.

Lo contrario, es mantenerse en la crítica fácil y sobretodo anteponer los resultados electorales al beneficio de Orihuela en general".

El PSOE aclara que no ha querido esperar a la presentación "de una supuesta información" por parte de quien habiendo podido mostrarla (el alcalde Bascuñana) lo "habría hecho desde el primer minuto y no ahora, básicamente tenemos claro que no es que no quisiera darla sino que no puede defenderse de ninguna manera".

Los socialistas recuerdan que actúan con esta moción ante "la gravedad de la información que la propia Consellera de Sanidad, desvelaba del informe elaborado por los técnicos de la Consellería y que ha supuesto la apertura de un expediente informativo, al no constar en ningún registro la actividad, funciones y la asistencia del señor Bascuñana durante más de cuatro años", en una plaza asignada por Sanidad.

Postura de Cambiemos

Por su parte, el coportavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé ha indicado que en el "caso Bascuñana" se ha pasado en unas semanas de la solicitud de explicaciones a la exigencia de dimisiones, una vez que la Conselleria de Sanidad confirmó hace unos días que no le consta que el primer edil acudiera a trabajar al menos durante cuatro años y sí cobró por esa función. Cambiemos cree que la moción de censura "es un imperativo ético, moral político y moral dada la situación en la que se encuentra nuestro municipio". Bernabé ha reconocido que sería un gobierno de interinidad de solo 9 meses y calificó el documento con la propuesta del PSOE como "de más que suficiente", cuando recoge elementos en materia de "feminismo, patrimonio artístico, ecologísmo y urbanismo", ha dicho.