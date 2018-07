Torrevieja está a la cola en el reciclaje de plástico y pide mil contenedores a Ecoembes

En las calles de Torrevieja faltan al menos mil contenedores amarillos destinados al vertido y reciclaje de envases de plástico, briks y latas. El Ayuntamiento de Torrevieja ha reclamado a Ecoembes -el sistema de gestión integral que se encarga de la recogida selectiva y el reciclaje de este tipo de residuos- la aportación de los contenedores que faltan para envases ligeros. Lo ha hecho tras comprobar durante el actual mandato que la ciudad está muy por debajo de la media en recogida selectiva de envases ligeros, pero sobre todo, que los vecinos deben recorrer un camino mucho más largo para encontrar en la calle un contenedor para tirar su bolsa de plásticos y latas.

Algo que contrasta con el optimismo que ha desplegado Ecoembes en su última campaña en la comarca, que también recaló en Torrevieja para animar a los vecinos, precisamente, a realizar el gesto de realizar una recogida selectiva de envases ligeros y de papel y cartón. Ecoembes es una entidad sin ánimo de lucro, en la que están implicadas más de 12.000 empresas ligadas a la generación de envases, recicladoras y la mayor parte de ayuntamientos del país. Es la responsable de valorizar estos residuos. En algunos casos, según el convenio con cada municipio, de su recogida.

La ciudad tan solo cuenta en estos momentos con 159 de estos recipientes en la calle para 88.447 vecinos censados, aunque la población flotante durante la mayor parte del año puede superar los 150.000 y en verano, los 300.000.

Los responsables municipales no han encontrado una justificación clara para explicar por qué Torrevieja está a la cola en número de contenedores de este tipo, y por qué no se reclamaron más en anteriores mandatos. La mayor dificultad para atender la reclamación del Ayuntamiento es que está en estos momentos a la espera de tramitar y resolver una nueva contrata de recogida de basura, en la que se modificará el modelo de carga, algo que condiciona el tipo de contenedores a distribuir. En las calles también faltan, y muchos, contenederos destinados al reciclaje de papel y cartón, aunque este déficit no está cuantificado. Son los recipientes azules que normalmente se ubican junto a los amarillos, mientras que sí se cumple la ratio holgadamente del número de unidades destinados al reciclaje de vídreo, con casi 700. En este caso gestionados por otro sistema similar, el de Ecovídrio.

Esos 159 contenedores para plásticos y latas con los que cuenta Torrevieja suponen una cantidad mínima en comparación con otros municipios de la comarca. Por ejemplo, San Fulgencio, con una población siete veces menor -apenas 7.500 vecinos- ofrece a sus residentes188 de estos recipientes. Mientras que Orihuela dispone de 353, distribuidos además de forma equilibrada entre el interior y la costa. Hay casos peores en la Vega Baja al de Torrevieja: Algorfa -con una gran presencia de turismo residencial-, Rojales -con más de 15.000 vecinos-o Formentera del Segura no cuentan en en sus calles ni con uno de esos contenedores para envases ligeros en la calle.