Un castillo digno de Teodomiro

La representación del «Pacto de Teodomiro» contará con música en directo, hologramas y un espectáculo de luces y sonido.

Con sus 26 metros de largo, 11 de alto y 9 de fondo, el castillo festero que la Asociación de Moros y Cristianos «Santas Justa y Rufina» está levantando en plena Glorieta Gabriel Miró, será el más grande de España en su categoría. Los que estos días pasan por esta céntrica zona, no pueden evitar girar la cabeza para ver como los operarios terminan de montar la imponente fortaleza de la que ya se puede ver su estructura y sus dimensiones. Además, muchos son los que fotografían a este coloso que se ha instalado en el mejor lugar posible, ya que de fondo se pueden ver las ruinas del Castillo de Orihuela, que, lamentablemente, ya no es tan imponente como su «réplica».

Será el 18 de julio a las 22 horas cuando se estrenará con la «Toma del Castillo» tras la Guerrilla de Pólvora. No solo la grandeza de este castillo hará historia en las Fiestas de Moros y Cristianos, que están ya a la vuelta de la esquina, también el acto en sí de su toma y la representación del «Pacto de Teodomiro», ya que se está preparando para ese día un auténtico espectáculo con efectos especiales y de luces y sonido. Habrá música en directo, con una banda y un piano y el hilo conductor de la hazaña de Teodomiro a la Armengola no será una «voz en off» sino que habrá unos hologramas en 6 dimensiones con la imagen de la heroína de Orihuela como si planeara por encima del castillo. Además, no faltará un espectáculo pirotécnico de 7 minutos al final de la representación y el elenco de actores se ampliará con más extras que de costumbre.

El presidente de la asociación de Moros y Cristianos, Pepe Vegara, señaló ayer que «va a ser algo diferente, novedoso, con hologramas nunca vistos porque son prototipos y que va a sorprender a todo el mundo». El lunes empezó el montaje del castillo, realizado por la empresa «Rocas & Design» que no ha cobrado nada a la asociación festera, y concluirá el martes de la próxima semana, junto a la fuente de la Glorieta, que simula ser su foso. «Quedan los remates que son espectaculares y un sistema de iluminación autónomo que encenderemos todas las noches desde la semana próxima y hasta que finalicen las fiestas tras los desfiles», explicó. Esa misma empresa ha diseñado el cuartel de los Moros Viejos «que es un zoco árabe y parece una atracción de Eurodisney», dijo. «Con esto reafirmamos la Declaración de Interés Turístico Nacional de 2017 y ahora vamos a por el reconocimiento Internacional», explicó, para lo cual está realizando acciones como la edición en inglés y alemánde la revista de las fiestas.