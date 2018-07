El Ayuntamiento de La Mata se siente "olvidado" por el alcalde de Torrevieja

La concejal del Grupo Municipal Popular, Sandra Sánchez, ha dado a conocer el mal estado en el que se encuentran distintas instalaciones y servicios básicos del Ayuntamiento periférico de La Mata, así como las intolerables condiciones laborales a las que están sometidos los empleados de dichas dependencias municipales.

Sandra Sánchez ha comenzado su intervención alertando de distintas deficiencias en el edificio que alberga el Ayuntamiento periférico de La Mata, todas ellas por la ausencia de conservación y mantenimiento de las instalaciones, desde la llegada de José Manuel Dolón a la alcaldía.

La edil ha enumerado las deficiencias que considera urgentes y que precisan una solución inmediata, como es el caso del agua que abastece el edificio, de la que se ha detectado que es "agua no potable", circunstancia a la que además hay que añadir que un gran número de inodoros están averiados y por tales motivos, la mayoría de aseos del edificio fueron clausurados y puestos fuera de servicio en el pasado mes de abril, viéndose obligados en numerosas ocasiones los trabajadores municipales a salir del edificio para hacer uso de los aseos de diferentes establecimientos.

Otra de las deficiencias, es la puerta de cristal automatizada de la entrada al Ayuntamiento. Lleva averiada alrededor de 2 años, y ha de estar permanentemente abierta en el horario de atención al público, con el consiguiente derroche de energía que esto supone. Sin embargo el no cumplir con la Eficiencia Energética no ha debido preocupar en este tiempo al equipo de gobierno de la ciudad, porque la climatización del edificio dejó de funcionar hace aproximadamente 1 año y medio. Los dos aparatos de aire acondicionado continúan averiados y se desconoce cuándo se va a proceder a su reparación. Las altas temperaturas que se alcanzan en estas fechas de verano en el interior del inmueble, no son las más adecuadas en cuanto a condiciones laborales, máxime cuando para refrescarse cualquier empleado, debe abandonar su puesto de trabajo, al igual que sucede para buscar un aseo.

La medida adoptada para ventilar el edificio y renovar el aire del interior, es la de abrir diferentes puertas de cristal pertenecientes a la fachada de las plantas superiores, originando con ello riesgos de caídas a distinto nivel, tanto para los trabajadores como para los visitantes que suben para realizar cualquier trámite. Se trata de huecos desprovistos de barandillas de seguridad que impedirían la caída de personas y la única medida preventiva en la actualidad es la de cerrar las puertas y no ventilar.

Los problemas de funcionamiento de las líneas telefónicas y de internet, suelen ser frecuentes e impiden a los empleados llevar a cabo diversas tareas, por lo que en ocasiones han optado por utilizar su teléfono móvil particular para poder trabajar.

La concejal popular ha indicado que en dichas dependencias municipales se encuentran las áreas de Ocupación de Vía Pública, de Modernización y de Mercados, gestionadas por el concejal del PSOE, Javier Manzanares, y que presumiblemente tiene un despacho al que acude un día a la semana. Sin embargo, no consta que haya iniciado trámite alguno para dar solución a los problemas que llevan sufriendo los empleados de sus áreas desde hace meses o en algunos casos, 2 años.

El Grupo Municipal Popular, a través de la edil Sandra Sánchez, se va a dirigir al Alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, por Registro de Entrada, para exigir la inmediata reparación de las distintas deficiencias del Ayuntamiento de la Mata dada la situación caótica y de abandono en que se encuentra, pidiendo al mismo tiempo una explicación del motivo por el que los empleados municipales están olvidados ante la notoria situación de "insalubridad" que padecen, desde que es alcalde.