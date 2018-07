Urbanismo estrena sede en un centro comercial

Los funcionarios destacan su luminosidad y accesibilidad.

Los 40 funcionarios de Urbanismo, Planeamiento y Patrimonio, que han estrenado esta semana nuevas instalaciones de esta concejalía en el Centro Comercial Ociopía, señalaban ayer al regidor de Orihuela, Emilio Bascuñana y al edil de Recursos Humanos, Rafael Almagro, el gran cambio que supone salir de un espacio con apenas luz natural, insectos y humedades, a lo que en su día fue un gimnasio con grandes ventanales y accesible. Ambos inauguraron ayer estas instalaciones que supondrán al Consistorio un alquiler visiblemente superior al que se pagaba por los locales de la Plaza del Carmen. El alquiler local de Ociopía le costará a las arcas cada mes 6.000 euros (72.600 euros al año) -se ha hecho un contrato por 10 años, frente a los 46.000 que se pagaban en el anterior espacio. Eso sí, ahora funcionarios y usuarios tienen más del doble de espacio dividido (un total de 1.100 metros cuadrados).

Almagro señaló que éste «sí es un lugar de trabajo digno y envidiable para los funcionarios y también para los usuarios que tengan que venir a estas oficinas». El edil quiso salir al paso de las críticas de la oposición por haber buscado un local en un centro comercial, lo que no consideran adecuado proponiendo su traslado a las futuras dependencias de los antiguos juzgados. «Allí no había espacio suficiente para poder las instalaciones que necesitan para desarrollar su labor, como sí van a tener aquí (...) sobre las críticas, me parecen ridículas y es una anécdota que esté junto a un centro comercial, también está junto a un centro de salud, y lo importante es que está cerca del Ayuntamiento».