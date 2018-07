Peticiones de dimisión para el regidor oriolano

?Las reacciones a este asunto no se hicieron esperar. La portavoz del PSOE en Orihuela, Carolina Gracia, pidió la dimisión del regidor oriolano «tras optar por callar primero, después mentir y ahora por confirmarse las acusaciones y no está legitimado para seguir en el cargo». Por su parte, el portavoz de Cambiemos, Karlos Bernabé, también pidió su dimisión «admitir sus responsabilidades e irse». Su socio de gobierno, Cs, fue más cauto y el edil Juan Ignacio López-Bas dijo que «pone en cuestión su moral o ética, pero no la gestión municipal» y dijo estar abierto a «estudiar alternativas» en referencia a una propuesta de moción de censura por parte de PSOE y Cambiemos. Desde el PP, su presidente local y edil, Dámaso Aparicio, se limitó a decir que estudiarán el caso y «queremos personas que cumplan unos estándares éticos y morales».