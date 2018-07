Solo 160 militantes el PP de Torevieja se han inscrito para votar en las primarias

La cifra de inscritos, para los que se exigía estar al tanto de las cuotas anuales de 20 euros, equipara a los populares con el número de militantes del PSOE local -que aportan 60 al año-. El PP ha pedido no solo estar al tanto de la cuota, también una inscripción posterior al proceso, lo que ha rebajado el número de militantes "activos" reales todavía más.

Solo 160 afiliados del PP ha expresado su voluntad de votar hoy en las primarias del partido en Torrevieja. Muy atrás quedan de las demostraciones de respaldo al PP local en las que cargos de la agrupación mantenían que contaba con 2.000, cuatro mil afiliados e incluso cinco mil -sobre todo cuando intentaba compararse con la vecina de Orihuela.

Los populares engloban a militantes y simpatizantes en ese mismo concepto de afiliados. Los militantes son los que pagan cuota y pueden ejercer, por tanto su derecho a voto, aunque previa inscripción, en el caso de las elecciones internas de hoy, mientras que los simpatizantes no tienen ninguna obligación de aportar a la cuota pero no cuentan con derecho a voto.

El primer hachazo a esas cifras totalmente sobredimensionadas y ficticias lo dio el partido a nivel estatal cuando comenzó a exigir hace más de una década el pago de una cuota para estar afiliado -en estos momentos 20 euros anuales, la más económica entre los grandes partidos-. Eso depuró algo los censos aunque la formación en Torrevieja seguía contabilizando a quienes no estaban al tanto del abono. También se mantienen muchos casos de doble militancia o falta de actualización total de los registros. De hecho, en 2012 se llevaron a cabo elecciones a la dirección local del Partido Popular al presentarse dos listas a la que concurrieron más de 703 afiliados. No hay constancia de si se exigió estar al corriente de las cuotas -de hecho se produjeron votos de simpatizantes de otras formaciones-. No hay ejemplos más recientes de movilización de militantes porque el actual presidente local, Eduardo Dolón refrendó su cargo sin necesidad de elecciones internas a mediados de 2017.

Esa cifra de 160 militantes es significativa porque se equipara a la del PSOE local, que además pide a sus afiliados una cuota mayor -60 euros anuales-. Durante años los dirigentes locales del PP han sacado "músculo" por la movilización de su militancia y simpatizantes en comparación con el segundo partido local en apoyo electoral -a bastante distancia del PP, once concejales frente a cuatro-. También cuestionando la escasez de militantes de los socialistas, formación en la que el censo, a excepción del último proceso de elección de secretario local, han sido muy cuestionadas por inscripciones sobrevenidas antes de la elección.

Fuentes populares aseguraron que hay más militantes al tanto de las cuotas de los que finalmente aparecen registrados para el proceso de hoy, por lo que las cifras tampoco reflejan la radiografía real del PP local, que en todo caso es la misma que en toda España: que menos del 10% de los militantes que el PP aseguraba tener -más de ochocientos imol- se han inscrito finalmente en el proceso. Las mismas fuentes indican que era innecesario pedir la inscripción y que debería haberse planteado que la inscripción era directa solo con estar al corriente de la cuota. El proceso que se ha seguido exigía dos trámites. El pago y después la inscripción.